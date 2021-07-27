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Продавцы Ozon смогут сами доставлять товары за несколько часов

Ozon начинает тестирование новой логистической схемы — экспресс-доставки заказов силами продавца (RFBS Express). В первой волне тестирования примут участие более сотни партнеров маркетплейса, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Посылка будет комплектоваться в течение часа, а доставляться покупателю в течение 3 часов с момента оформления заказа. Новая схема будет эффективна для продавцов продуктов питания (в том числе свежих), товаров повседневного спроса, электроники и любых других товаров. При этом ассортимент для экспресс-доставки не ограничен, и продавец любой категории товаров сможет подключиться к новой логистической схеме.

Благодаря этому на маркетплейс смогут выйти бизнесы, для которых скорость доставки является важным условием продаж (например, цветочные магазины). А действующие партнеры площадки получат возможность расширить ассортимент новыми категориями. Продавцы, которые выберут новую схему, получат преимущество в поисковой выдаче, так как для покупателей все чаще важна скорость доставки.

На первом этапе тестирования продавцы смогут доставлять заказ своими силами, а осенью маркетплейс подключит к доставке перечень интегрированных логистических партнеров, чтобы дать предпринимателям еще больше возможностей. В этом случае договор нужно будет заключать только с Ozon, и площадка самостоятельно будет отслеживать движение заказа и контролировать сроки доставки.

«Десятки тысяч предпринимателей продают на Ozon самый широкий ассортимент — от продуктов питания с ограниченным сроком годности до сложной крупногабаритной техники. Поэтому нам важно, чтобы каждый продавец нашел для себя подходящую схему сотрудничества, учитывающую специфику его товара. Экспресс-доставка силами продавца поможет, с одной стороны, продавать товары со специальными условиями хранения, перевозки и использования, а с другой — удовлетворить спрос клиентов на быструю доставку, которая всё чаще становится определяющим фактором для покупки», — рассказал Степан Гусамов, директор логистической платформы Ozon.

Напомним, что в марте Ozon анонсировал новую схему работы — «Доставка силами продавца» (RFBS, модель витрины). В этом формате площадка выступает онлайн-витриной и дает продавцам доступ к аудитории и инструментам продвижения. А продавец — хранит товары, формирует заказы и самостоятельно доставляет их до покупателя с соблюдением заявленного срока. При этом продавец сам решает, какой службой доставки воспользоваться. Сегодня по модели витрины работают уже более 5 тысяч продавцов маркетплейса. Эта модель особенно востребована в категориях электроники и бытовой техники, мебели, DIY, товаров для дома, товаров для детей.

Автор: Анна
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