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Продавцы Ozon узнают свое место среди конкурентов

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OZON marketplace
OZON marketplace
Маркетплейсы

Ozon продолжает развивать аналитическую платформу для продавцов. В кабинете предпринимателя появился личный рейтинг по обороту. Он поможет сравнить себя с конкурентами и скорректировать стратегию продаж. Раздел уже могут использовать продавцы ноябрьских МЕГАраспродаж — аналитика стала бонусом за участие в акциях. Через три месяца раздел станет доступен всем предпринимателям маркетплейса.

Теперь продавцы Ozon узнают место, которое занимают по заработку среди конкурентов в категории и как эта позиция меняется со временем. Показатель обновляется ежедневно. Данные о конкурентах при этом обезличены.

Конкурентная позиция

На графике сравнения с конкурентами продавец увидит свой оборот относительно:

  • среднего оборота в категории
  • среднего оборота 5% лучших продавцов категории
  • ближайшего конкурента (без конкретных названий — показатель других продавцов, которые в разные периоды были на позицию выше)

Сравнение с конкурентами

Зная конкурентную позицию и общий оборот категории, продавцы могут корректировать ассортимент, вступать в акции и крупные распродажи и подключать рекламные инструменты для роста бизнеса. Продукт полезен в том числе и лидерам продаж — для работы над удержанием позиций.

Найти графики можно в личном кабинете в разделе «Аналитика» — «Что продавать на Ozon» — "Конкурентная позиция. Постепенно к конкурентной позиции, помимо оборота, будут добавляться новые метрики — количество заказанных товаров, просмотры товаров в категории и другие.

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Компании и сервисы: OZON marketplace
Автор: Elvira
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