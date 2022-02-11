Продавцы смогут создать на Яндекс.Маркете аналоги своих сайтов

Продавцы теперь могут оформить витрины своих магазинов на Яндекс.Маркете — например, добавить горизонтальный баннер с флагманским товаром или подборку товаров к празднику. Новая возможность особенно пригодится небольшим магазинам: они могут использовать оформленную витрину как собственный сайт и приводить на неё покупателей по внешней рекламе — например, из соцсетей. Настройка витрины поможет продавцу ярче выделиться на маркетплейсе и привлечь внимание покупателей к товарам в своём магазине.

Витрина — это лицо магазина на Маркете, она есть у каждого продавца на сервисе. На этой странице показываются все товары, которые магазин продаёт на маркетплейсе. Теперь с помощью бесплатного конструктора витрину можно настроить под задачи бизнеса: например, добавить на неё горизонтальный баннер, карусель товаров со скидками или карусель баннеров с тематическими подборками товаров, — либо можно вставить всё сразу.

Таким образом магазин может сам выбрать, как будет выглядеть его витрина, чтобы привлекать больше пользователей.

Оценить эффективность витрины поможет Яндекс.Метрика. Сервис показывает разную информацию о витрине: сколько заказов пользователи сделали на ней, откуда приходят на витрину, сколько подборок на ней покупатели просматривают в среднем, как долго находятся на витрине и что кладут в корзину.

Сервис планирует и дальше развивать витрину — например, магазины смогут создавать внутри неё новые страницы, добавлять блоки с любой тематикой и размещать в них подходящие товары. Маркет начнёт также показывать ссылку на витрину магазина тем покупателям, которые будут оформлять у этого продавца заказы с экспресс-доставкой. Благодаря этому продавец сможет получать больше заказов с доставкой за 1–2 часа.

Маркетплейс помогает продавцам не только продвигаться, но и экономить на рекламе. Так, магазины могут платить сниженную комиссию в 1 рубль за продажи на сервисе. Это работает, если покупатель приходит по внешней рекламе продавца и оформляет заказ на его витрине. Ещё Маркет продлил бонусную программу с Яндекс.Директом. Она позволяет продвигать с помощью Директа товары или витрину магазина и получить назад бонусами до 100% расходов на рекламу. Программа будет действовать до конца марта этого года.