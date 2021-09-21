Продавцы смогут забрать невыкупленные товары в пунктах выдачи заказов Яндекс.Маркета

Яндекс.Маркет упростил процесс возврата невыкупленных товаров продавцам, которые торгуют на сервисе: он стал отдавать такие посылки через собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Раньше магазины могли забрать возвраты только со склада или из сортировочного центра маркетплейса.

Теперь невыкупленный заказ можно получить в ближайшем пункте выдачи. Новая услуга — это плюс и для владельцев ПВЗ, которые смогут дополнительно заработать на каждом таком возврате.

Воспользоваться новой возможностью могут продавцы, которые отгружают в пункты выдачи заказов Маркета товары, уже упакованные для доставки. Забрать невыкупленные заказы можно в том же ПВЗ, в который магазин их и сдал. Пока услуга работает в тестовом режиме и доступна почти в 400 пунктах выдачи заказов в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время сервис планирует запустить её в других городах России и значительно увеличить количество ПВЗ, которые принимают возвраты от продавцов.

Владельцы таких пунктов, участвующие в пилотном проекте, могут дополнительно заработать — по 30 рублей за каждый возврат продавцу. В будущем эта возможность заработает для всех брендированных ПВЗ Маркета, которые принимают от магазинов-партнёров маркетплейса товары для доставки. Такие пункты есть более чем в 30 городах России, а также населённых пунктах Московской области.

Маркет сделал удобнее и вывоз невыкупленных заказов из сортировочных центров. Продавец теперь может спланировать свой приезд с точностью до часа. Маркетплейс подготовит посылки к нужному времени, и водитель магазина-партнёра сможет забрать их. Оформить заявку на вывоз и выбрать время для него можно через личный кабинет. Заявок может быть несколько — это позволит спланировать вывозы на дни и недели вперёд.