Продажи Asos в России выросли более чем на 200%
После почти трех лет падения и стагнации продаж Asos в России, популярность западного ритейлера резко возросла. На всемирном коммерческом саммите в Барселоне российские и иностранные участники поделились своими последними коммерческими данными, сообщает EWDN.
Asos заявила, что ее продажи в России выросли более чем на 200% в период с сентября 2016 по февраль 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . В первой половине 2017 года в Россию ежемесячно отправлялось 120 000 посылок и бандеролей, для сравнения в 2015 году отсылалось 60 000 ежемесячно.
Тяга российских граждан к заграничному онлайн-шопингу определяется количеством потраченного трафика. Например, Россия первая по посещаемости на сайте iherb, на сайтах Уoox и Farfetch -вторая, а на Asos россиян обогнала только Британия и США.
В предшествующие годы снижение покупок в западных интернет-магазинах связано с падением рубля и экономической депрессией. В это время конкуренцию западу составили китайские участники рынка, которые захватили его почти целиком благодаря низким ценам и повышению качества обслуживания. Таким образом, AliExpress обогнал eBay и популярных отечественных ритейлеров по количеству посещений и заказов. Трафик платформы в марте 2017 года превысил 23 млн российских пользователей. Но, несмотря на это, западные ритейлеры всё же сохранили свои позиции на российском рынке.
«Россия является привлекательным рынком сбыта для интернет-магазинов. Индекс потребительского доверия, кажется, вернулся, а вот укрепление рубля остаётся одним из основных факторов. Российские заказчики хотят как можно быстрее получать модную западную одежду, поэтому мы сконцентрировались на повышении скорости доставки. Так же Аsos существенно разнообразила свои предложение. Продажи выросли более чем на 200%... Моя единственная реальная озабоченность-это рост валюты, на который мы не можем повлиять», — отметил Брайан Мак Брайд, председатель правления компании Asos.