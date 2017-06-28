Продажи Asos в России выросли более чем на 200%

После почти трех лет падения и стагнации продаж Asos в России, популярность западного ритейлера резко возросла. На всемирном коммерческом саммите в Барселоне российские и иностранные участники поделились своими последними коммерческими данными, сообщает EWDN.

Asos заявила, что ее продажи в России выросли более чем на 200% в период с сентября 2016 по февраль 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . В первой половине 2017 года в Россию ежемесячно отправлялось 120 000 посылок и бандеролей, для сравнения в 2015 году отсылалось 60 000 ежемесячно.

Тяга российских граждан к заграничному онлайн-шопингу определяется количеством потраченного трафика. Например, Россия первая по посещаемости на сайте iherb, на сайтах Уoox и Farfetch -вторая, а на Asos россиян обогнала только Британия и США.

В предшествующие годы снижение покупок в западных интернет-магазинах связано с падением рубля и экономической депрессией. В это время конкуренцию западу составили китайские участники рынка, которые захватили его почти целиком благодаря низким ценам и повышению качества обслуживания. Таким образом, AliExpress обогнал eBay и популярных отечественных ритейлеров по количеству посещений и заказов. Трафик платформы в марте 2017 года превысил 23 млн российских пользователей. Но, несмотря на это, западные ритейлеры всё же сохранили свои позиции на российском рынке.