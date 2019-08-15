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Продажи бьюти-товаров на Wildberries выросли в 2,5 раза

В первом полугодии продажи косметики, парфюмерии и гаджетов для ухода за лицом и телом на площадке Wildberries выросли в 2,5 раза год к году и составили 5,5 млрд рублей. Самым продаваемым товаром в категории «бьюти» стал омолаживающий ночной антивозрастной крем.

В компании отмечают тренд: у россиян в целом все популярнее становятся товары для ухода за кожей лица и тела, причем как для женщин, так и для мужчин. Хит продаж в этой категории — «бьюти-гаджеты» — мезороллеры, электрические щетки и вакуумные очистители для лица, аппараты для ультразвуковой чистки. Среди косметических средств по уходу покупатели Wildberries чаще всего выбирали увлажняющие патчи для кожи вокруг глаз с натуральными цветками, кислородные маски для лица на основе белой глины и наборы тканевых масок для лица и шеи.

В целом, за шесть месяцев сильнее всего выросли продажи приборов для очищения кожи лица (+253%), патчей (+257%), сывороток (+217%), органической косметики (+147%) и дермокосметики (+104%).

«По итогам прошлого года мы обратили внимание на возросший интерес россиян к натуральной, профессиональной и дермокосметике без парабенов, сульфатов, минеральных масел, поэтому в 1-м полугодии расширили этот ассортимент», — раскрыла секрет таких впечатляющих показателей руководитель направления FMCG Wildberries Виктория Морозова.

По ее словам, также чувствуется, что россияне стали чаще покупать парфюмерию в онлайн-магазинах. С начала года продажи духов и туалетной воды на площадке выросли на 130%.

В Wildberries намерены и дальше работать над расширением ассортимента и рассчитывают к концу года нарастить долю продаж категории «бьюти» до 10% в общем обороте.

Автор: Анна
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