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Продажи Bluetooth-наушников впервые обогнали традиционный формат с проводами

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка наушников за первый квартал 2019 года. Россияне приобрели 4,7 млн наушников на общую сумму около 7 млрд рублей, что превысило показатели прошлого года почти на 6% в штуках и 60% в деньгах. Bluetooth-наушники впервые обогнали в продажах проводные модели — на них приходится 65% российского рынка наушников в денежном выражении (ещё год назад они занимали только 40%).

Наиболее высокую динамику продемонстрировали True Wireless наушники, популярность которых выросла в 4,5 раза. Самыми популярными в этом сегменте остаются Apple AirPods, показавшие рост в четыре раза.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи наушников в январе-марте этого года продемонстрировали прирост почти 6% в штуках и 60% деньгах, до 4,7 млн устройств стоимостью около 7 млрд рублей. Средняя стоимость наушников за год увеличилась на 50% и составила практически 1,5 тыс. рублей, что связано с растущей популярностью моделей из верхнего ценового сегмента, в том числе, AirPods от Apple. На проводные наушники приходится 77% от всех штучных продаж, но их доля снижается в пользу моделей с беспроводной технологией, занявших в деньгах уже около 65% рынка. В топ-5 брендов наушников в денежном выражении вошли Apple, JBL, Sony, Sennheiser и Samsung.

«Наушники становятся незаменимым аксессуаром на каждый день и важным элементом имиджа. К ним предъявляется всё больше требований в удобстве, дизайне и функционале, поэтому логичным становится развитие категории в сторону беспроводных моделей. Наиболее динамично растущими здесь стали True Wireless наушники. Их преимущества заключаются в автономности, удобстве хранения и использования, а также лаконичном внешнем виде. „Затычки“ полностью без проводов становятся доступнее, растёт время их автономной работы и качество звука. К тому же, производители смартфонов всё чаще отказываются от стандартных разъёмов с целью уменьшения толщины корпуса, что говорит в пользу выбора подобного формата-фактора наушников и других моделей с беспроводной технологией», — отмечает руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

В сравнении с первым кварталом прошлого года продажи всех bluetooth-наушников выросли в 2,3 раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах. Вставные беспроводные модели покупали в 2,8 раза чаще, а полноразмерные — на 60%. Благодаря отсутствию проводов и возможности свободно двигаться активно растёт популярность спортивных наушников, спрос на них увеличился почти втрое, однако доля в общем объёме категории остаётся небольшой — около 13% в деньгах и 6% в штуках.

Наиболее высокую динамику продемонстрировали True Wireless наушники, которые отличаются автономностью и отсутствием проводов. В сравнении с прошлым годом спрос на них вырос почти в 4,5 раза как в штуках, так и в деньгах. На снижение средней цены почти на 35% до 4 685 рублей повлияло расширение ассортимента. На данный момент на российском рынке доступны несколько десятков подобных наушников. Самой продаваемой моделью являются AirPods, в «М.Видео-Эльдорадо» продажи аксессуары от Apple выросли вчетверо в январе-мате 2019 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. В число пяти наиболее продаваемых моделей на рынке также вошли Elari NanoPods, Samsung Galaxy Buds, Huawei FreeBuds CM-H1 и InterStep SBH-520.

Автор: Анна
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