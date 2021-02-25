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Продажи через блоги и онлайн-СМИ за год увеличились на 64%

В 2020 году российская онлайн-аудитория увеличилась на миллионы пользователей. Выиграли от этого в том числе владельцы интернет-порталов и онлайн-СМИ, а также бизнес, который использует их в качестве канала продаж. По данным партнерской сети Admitad, сумма продаж через такие ресурсы всего лишь за год увеличилась на 64%.

При этом россияне готовы совершать все более крупные покупки по рекомендации любимых сайтов. Средний чек продаж через них за 2020 год подскочил на 40% — с 748 до 1044 рублей.

Наибольшие доли из общей суммы продаж пришлись на товары из Китая, цифровую и бытовую технику, одежду и обувь, сервисы из области работы и образования и товары для красоты и здоровья.

При этом некоторые отрасли бизнеса стали гораздо активней продавать через интернет-блоги и онлайн-СМИ. По данным Admitad, продажи в прошлом году у некоторых из них выросли в разы.

Заработок самих изданий и владельцев блогов на партнерском маркетинге вырос за год на 23% и превысил порог в 500 млн рублей.

Для подготовки данного исследования партнеская сеть Admitad проанализировала данные о более чем 13,5 млн заказов.

Автор: Анна
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