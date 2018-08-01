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Продажи электросамокатов увеличились на 730%

Технологичный ритейлер Связной | Евросеть отмечает взывной рост продаж элетросамокатов на 730 % по итогам первых двух месяцев лета 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ритейлер считает, что причина такой популярности заключается в том, что оно гораздо проще в ипользовании, чем гироскутер, велосипед, роликовые коньки или моноколесо.

«Мы отмечаем внушительный рост продаж благодаря тому, что производители выпустили новые модели электросамокатов, которые позволяют проезжать без подзярядки до 40 км. И многие просто пересели с общественного транспорта и с личных автомобилей на электросамокаты. Кстати, скорость такого устройства составляет более 20 км/ч, что позволяет быстро и удобно добраться до необходимого места», — комментирует коммерческий директор объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

«Среди наших покупателей электросамокатов не только физические лица, но и сервисы по доставке, в том числе еды, цветов и т.д. Такое средство передвижения, как электросамокат, позволяет существенно экономить время и деньги на дорогу», — подчеркивает Дагмара Иванова.

Электросамокат удобен в эксплуатации — он синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. Мобильное приложение позволяет обновлять прошивку, задавать ограничение скорости, выбирать комфортный режим движения и устанавливать противоугонную блокировку. С его помощью также можно узнать текущий пробег и проверить техническое состояние электросамоката.

Автор: Анна
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