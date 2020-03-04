Продажи FMCG товаров на Ozon выросли в 2019 году в 2,4 раза

Ozon, крупнейшая мультикатегорийная интернет-площадка, подводит итоги развития FMCG-категорий в 2019 году. Оборот от продаж вырос в 2,4 раза до 9,04 млрд рублей с НДС. Таким образом, продажи товаров повседневного спроса на Ozon растут в 3,5 раза быстрее, чем в целом в российском e-commerce (по данным INFOLine аналитики).

Объем заказов, обрабатываемых за сутки, вырос в 2,7 раз — в среднем Ozon ежедневно доставлял более 30 000 заказов с товарами повседневного спроса в 6500 населенных пунктов по всей стране.

В 2019 году высокий рост продемонстрировали относительно новые для компании категории — на 200% выросли продажи гигиены, товаров для беременных и кормящих на 177%, свежих и скоропортящихся продуктов на 166%. Активно увеличиваются и продажи товаров, в которых позиции Ozon сильны уже не первый год — например, бытовой химии (+167%), детского питания (+164%) и подгузников (+143%).

Покупка товаров повседневного спроса в интернете из тренда превращается в привычку: их содержит уже каждый второй заказ на Ozon, а 80% новых клиентов на Ozon покупают их в первом заказе.

Ключевой фактор, влияющий на потребительский выбор интернет-площадки — ассортимент, и для Ozon это важнейший драйвер роста: в 2019 году ассортимент товаров повседнего спроса вырос в 2 раза до 570 тысяч товарных наименований: продукты питания (fresh food и товары сухой полки), зоотовары, бытовая химия, средства гигиены, детское питание. К концу 2019 года уже 54% FMCG-ассортимента формировали продавцы маркетплейса — более 2,5 тысяч селлеров активно продавали свои товары на Ozon. В компании отмечают, что в 2019 году на маркетплейс заходил не только малый и средний бизнес, но и крупные бренды: Дочки-Сыночки, Азбука Вкуса, Вкусвилл, Бетховен, Лего.

Еще один фактор роста — значительное увеличение продаж в регионах: продажи в Новосибирске выросли на 671% год к году, в Воронеже — на 537%, а в Ростове-на-Дону — на 458%.

«Большие мультикатегорийные площадки соединяют миллионы клиентов и десятки тысяч бизнесов по всей стране. E-commerce стирает географические барьеры и открывает доступ к их продукции миллионам жителей России — например, сегодня на Ozon реализуют свою продукцию 40 фермерских хозяйств и агрохолдингов, которые формируют около 10% ассортимента продуктов питания. В свою очередь, наша аудитория доверяет Ozon и продукции, которая представлена на площадке. FMCG-категория развивается без эффекта „низкой базы“ — наши клиенты уже привыкли покупать все необходимое на одной площадке». Елена Шульгина, директор по развитию FMCG-категорий на Ozon

Учитывая особенно высокую частотность покупки именно в FMCG-ассортименте, а также то, что они нужны быстро, — в 2019 году Ozon запустил в нескольких районах Москвы экспресс-доставку продуктов питания от 40 минут в точный 20-минутный интервал. Клиенты, пользующиеся экспресс-доставкой в полигоне, в среднем заказывают на 30% чаще, а количество товаров в корзине в 1,5 раза больше, чем у «обычного пользователя» — это отражается и на среднем чеке заказа +20%.