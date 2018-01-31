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Компании и рынки RSS

Продажи H&M в России увеличились на 38%

Продажи Hennes & Mauritz (H&M) в 2016 году в России составили 4,3 млрд шведских крон ($486,5 млн), увеличившись на 24% при пересчете в кроны и на 38% в рублевом выражении, сообщает компания.

В IV квартале при пересчете в кроны продажи выросли на 40% и составили 1,17 млрд шведских крон ($132 млн), сообщает компания. В рублях рост составил 33%. За год в России не было закрыто ни одного магазина ритейлера, было открыто 17 магазинов, их число увеличилось до 113 магазинов.

Как отмечает ритейлер, хорошие показатели продаж были в Швеции и других Скандинавских странах, в России, Турции и Канаде, а также на новых для ритейлера рынках: в Индии, Австралии, Южной Африке, Мексике, Чили и Перу.

Шведский ритейлер одежды, обуви, аксессуаров, нижнего белья и косметики H&M существует с 1947 года, штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Генеральный директор и главный акционер Карл-Юхан Перссон приходится внуком основателю H&M Эрлингу Перссону. На рынке продукция компании представлена под брендами H&M, H&M Home, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, & Other Stories.

Автор: Анна
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