Продажи игровых ноутбуков в России достигли 15 миллиардов рублей в 2018 году

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития сегмента игровых ноутбуков в 2018 году. Спрос на модели для игр вырос на 75% до 220 тысяч штук, а общий объем рынка в деньгах увеличился на 65% до 15 млрд рублей.

Спрос на игровые модели ноутбуков в «М.Видео» и «Эльдорадо» рост быстрее рынка продажи увеличились на 80% в денежном и натуральном выражении. Мощные модели для любителей PC-игр являются драйвером всей категории ноутбуков, а их доля в общих продаж увеличилась в штуках до 8% и до 15% в деньгах. Позитивной динамике способствует общий рост популярности гейминга и развитие киберспорта, а также снижение средней цены на 5,5%, до 68 000 рублей, что связано с расширением производителями ассортимента в среднем ценовом сегменте. Практически каждый третий игровой ноутбук приобретен онлайн.

Продажи ноутбуков в целом в России в 2018 году выросли на 8% в штуках и 21% в денежном выражении до 2,8 млн штук и 97 млрд рублей, это самые высокие показатели роста продаж ноутбуков, начиная с 2012 года.

Топ-3 игровых ноутбука в 2018 году:

Lenovo Legion Y520-15IKBN HP Omen 17 (AN040UR) Dell Inspiron 15 (7567)

«Гейминг за последние несколько лет за счёт популяризации киберспорта стал массовым хобби, это влияет и на все устройства, позволяющие играть — консоли, ноутбуки, аксессуары к ним и сами игры. Ряды покупателей игровых ноутбуков пополняют те, кто раньше собирал настольные компьютеры сам — появления геймерских моделей в средних ценовых сегментах, удобные программы рассрочки в рознице делает ноутбук привлекательным для геймера устройством и по цене, и по техническим параметрам. 80% игровых ноутбуков приходится именно на универсальные устройства стоимостью около 60 тысяч рублей — такой базовой конфигурации хватает и для игр, и для выполнения ежедневных задач, требующих высокой производительности. В моделях из верхнего ценового сегмента покупателей привлекают яркий дизайн, возможность игры в 4К, поддержка функции VR, говорит руководитель департамента «Домашний офис» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

Следствием роста продаж геймерских лэптопов стало увеличение доли мощных процессоров Intel Core i5 и Core i7, занявших в общей сложности около 50% рынка ноутбуков в деньгах и более четверти в штуках. Около 30% ноутбуков оснащены оперативной памятью 8 Гб и более.

Все ключевые бренды на рынке ноутбуков развивают собственные игровые линейки с ярким дизайном или предлагают высокопроизводительные ноутбуки, способные удовлетворить требованиям любителей игр и развлечений. В 2018 году производители продолжили расширять ассортимент и увеличивать предложение в среднем ценовом сегменте. Самой популярной в штучных продажах оказалась компания ASUS. Тайваньский бренд опередил лидера прошлого года — компанию MSI. Наиболее высокую динамику продемонстрировала компания Acer (рост в 6 раз), опередившая за год Hewlett-Packard, Lenovo и Dell (не включая линейку Alienware).