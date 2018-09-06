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Продажи игровых ноутбуков выросли на 90%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги развития российского рынка игрового оборудования. Общий тренд на развитие гейминга стимулирует спрос на игровое оборудование. По итогам первого полугодия 2018 года именно игровые сегменты рынка, в частности ноутбуки и аксессуары, показали наиболее высокую динамику роста среди всех цифровых категорий электроники.

Спрос на игровые ноутбуки в первом полугодии 2018 года вырос почти вдвое в штучном выражении до 85 000 штук, а объем продаж в денежном выражении за тот же период вырос на 78% до 5,8 млрд рублей. В то же время классические ноутбуки показали рост на 2% в штуках и 18% в деньгах. Спрос на игровые ноутбуки в Группе «М.Видео-Эльдорадо» на уровне рынка: продажи показали рост на 85% в штуках и 77% в деньгах.

Продажи игровых ноутбуков на рынке растут за счет снижения средней цены на 9% до 69 000 рублей и расширения модельного ряда в бюджетном и среднем ценовых сегментах. Наибольший рост на рынке продемонстрировал ценовой сегмент до 55 тысяч рублей: штучные продажи игровых лэптопов здесь показали прирост в 3,5 раза.

Благодаря общему позитивному тренду все основные игроки рынка геймерских ноутбуков показали высокую динамику, тем не менее, наиболее уверенный рост продемонстрировали HP и ACER, спрос на которые вырос соответственно в 5 и 3,5 раза. Эти игроки укрепили свои позиции во всех ценовых сегментах. Помимо них ключевые бренды рынка игрового РС — ASUS, Lenovo, MSI, Dell.

Аналогичная ситуация на рынке игровых аксессуаров: мыши, клавиатуры и гарнитуры для геймеров показывают рост спроса на 20% в штучном выражении и 17% в деньгах. В то же время классическая периферия фактически осталась на уровне прошлого года.

Наиболее заметную динамику показали игровые клавиатуры и гарнитуры. Так, спрос на клавиатуры для геймеров вырос на 24% в деньгах и 29% в штуках. А гарнитуры показали рост спроса на 21% в деньгах и 23% в штуках.

Динамика штучных продаж цифровых категорий электроники:

Категории

Прирост в шт. 1Н18 vs 1Н17

Игровые ноутбуки

+90%

Классические ноутбуки

+2%

Игровые аксессуары для РС (мыши, клавиатуры, гарнитуры)

+20%

Классические аксессуары для РС (мыши, клавиатуры, гарнитуры)

Flat

Игровые консоли

+34%

Очки виртуальной реальности

+150%

Геймпады

+22%

«Рынок игрового оборудования еще не насыщен, здесь есть куда развиваться. Тем не менее, производители понимают, что ограничиваться исключительно хардкор-геймингом не стоит. Поэтому они выходят в масс-маркет с более бюджетными предложениями, которых достаточно для того, чтобы тянуть топовые игры и отвечать потребностям игроков. Бренды идут на компромисс, делая устройства более легкими, тонкими и при этом мощными, сохраняют необычный геймерский дизайн и характеристики, которые становятся дополнительным конкурентным преимуществом. В итоге, мы видим скачкообразный рост рынка и невероятный интерес к геймингу», — рассказал руководитель департамента «Домашний офис» в Группе «М.Видео — Эльдорадо» Алексей Помозов.

Автор: Анна
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