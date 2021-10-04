Продажи iPhone 13 за первую неделю установили новый рекорд в России

Первая неделя продаж iPhone 13 показала рекорд в России — в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. устройств. Этот показатель вдвое лучше, чем в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на данные oneFactor.

Ни одна из предыдущих моделей iPhone не достигала таких показателей. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период зафиксировали только 57 тыс. регистраций iPhone 12 разных видов. Сейчас регистрации новых смартфонов от компании Apple составляют около 0,08% от числа всех смартфонов в России.

Около половины всех регистраций устройств приходится на iPhone 13 Pro, 33% получила модель iPhone 13 Pro Max, а у iPhone 13 mini — около 4000 устройств. Чаще остальных айфоны покупают жители Московского региона (43% всех регистраций) и Санкт-Петербурга (10%). Порядка 11% купивших новый iPhone ранее пользовались iPhone 12 Pro Max, еще 10% — iPhone 11 Pro, около 9% — iPhone 11. Лишь 10% покупателей нового iPhone перешли со смартфонов на базе Android.

Apple специально создает умеренный дефицит, чтобы показать востребованность своих новинок, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, доля Apple в России в штучном выражении снизилась с 14% до 12% по итогам третьего квартала. Объем первой партии iPhone 13, по информации аналитика, составил 55 тыс. устройств. Тогда как в прошлом году совокупный размер первых партий линейки iPhone 12 составил 100 тыс. В 2019 году на старте продаж было ввезено 65 тыс. iPhone 11. "То есть мы видим скорее некоторое снижение поставок и продаж, так как первую партию раскупают обычно примерно за неделю",— отметил он.