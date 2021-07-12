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Продажи книг сократились на 9%, а средний чек уменьшился на четверть

По итогам пяти месяцев 2021 г. (январь — май) количество покупок в книжных магазинах снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования банка «Русский стандарт».

В прошлом году большее число покупок книг могло быть связано с действовавшим в то время режимом самоизоляции, следует из результатов исследования.

«В прошлом году книги для многих россиян стали отличным способом отвлечься от проблем или набраться знаний во время строгого карантина. По итогам пяти месяцев 2021 г. россияне покупали их реже, чем в аналогичный период 2020 г., на который как раз и выпал период изоляции. Так, в текущем году общее количество покупок в книжных магазинах уменьшилось на 9% относительно января — мая 2020 г.», — отмечается в исследовании.

Из-за послабления ограничений в этом году, в том числе из-за отмены дистанционного обучения, ученики школ и студенты стали реже покупать книги онлайн. Общее число таких операций по картам сократилось на четверть. При этом данные по офлайн-покупкам практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в компании.

В 2021 и 2020 г. покупатели тратили на книги в онлайн-магазинах больше денег, чем в офлайне. Средний чек при онлайн-покупках за первые пять месяцев 2021 г. составил 1028 руб. против 711 руб. при оплате офлайн. При этом средний чек онлайн-покупок в 2021 г. снизился на 4%, а чек офлайн-покупок вырос на 4%. Женщины на 25% чаще мужчин делали покупки в книжных магазинах. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что женщины покупают литературу не только для себя, но и для детей.

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Автор: Анна
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