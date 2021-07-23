Продажи кнопочных телефонов в России выросли впервые с 2011 года

Группа М.Видео-Эльдорадо зафиксировала позитивную динамику кнопочных телефонов на российском рынке впервые с 2011 года. По итогам первого полугодия 2021 года россияне приобрели более 3 миллионов устройств на 4,5 миллиарда рублей, что выше показателей прошлого года на 7% в штуках и порядка 20% в деньгах. В М.Видео-Эльдорадо за тот же период спрос увеличился на 55% в количественном выражении и 60% в денежном.

Мобильные телефоны в последнее десятилетие уступили популярность более функциональным смартфонам. Кнопочные девайсы стали нишевыми устройствам, которые при этом имеют свою целевую аудиторию и ряд преимуществ: автономность и длительный срок службы, невысокую стоимость. По оценке М.Видео-Эльдорадо такие устройства за шесть месяцев 2021 года показали рост относительно продаж прошлого года впервые за 10 лет.

С января по июнь объем рынка увеличился год к году на 7% в штуках и около 20% в деньгах. Только во втором квартале этого года рост составил около 26% в штуках и 35% в деньгах, достигнув 1,6 млн штук и более 2,3 млрд рублей. М.Видео-Эльдорадо показала динамику, опережающую рынок в несколько раз: за шесть месяцев спрос прибавил 55% в штуках и 60% в деньгах, в мае-июне продажи выросли в 2,3 раза как в количественном выражении, так и в денежном.

По итогам первого полугодия средняя стоимость мобильного телефона на российском рынке составила порядка 1,5 тысяч рублей. В число пяти наиболее популярных производителей вошли Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ-mobille.