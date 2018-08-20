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Продажи кнопочных телефонов выросли на 5%

В 2017 г. продажи мобильных кнопочных телефонов в мире выросли на 5%. За последние несколько лет этот показатель увеличился впервые. Такие данные приводит РБК со ссылкой на телеканал Sky News. Продажи смартфонов в 2017 г. выросли только на 2%.

При этом продажи смартфонов отметились неожиданно низким ростом на уровне двух процентов, отмечает издание. Причиной изменения приоритетов при покупке телефона может быть усталость от круглосуточного доступа к социальным сетям. Пользователи осознанно ограждают себя от соблазна проверить обновления в Instagram или Facebook, покупая модели без доступа в интернет.

Исследование Ofcom показало, что 78 процентов британцев не представляют своей жизни без телефона, а средний пользователь проверяет новости на смартфоне каждые 12 минут. Обычно старшее поколение проводит онлайн два часа 28 минут в день, а среди 18-24-летних время обращения к интернету достигает трех часов 14 минут.

Автор: Анна
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