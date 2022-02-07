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Продажи колонок с голосовыми ассистентами в России впервые превысили 1 млн штук

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Xiaomi
Xiaomi
Электроника

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок «умных колонок» в 2021 году. Спрос на девайсы с голосовым помощником достиг порядка 1,3 млн штук, что больше в 2,6 раза, чем годом ранее (более трети девайсов продано в декабре). Денежный объём рынка составил около 9 млрд рублей. Средний чек — 7 тыс. рублей. Наиболее востребованными у россиян стали устройства с Алисой от Яндекса.

Росту популярности «умных колонок» в России способствует частый выход новинок, расширение ассортимента более доступными моделями, развитие возможностей ассистентов, тренд на голосовое общение, обустройство домов в пандемию и растущая популярность «умного дома» (колонка — центр экосистемы). Ещё одним набирающим популярность сценарием использования становится управление «умной техникой» (от телевизоров и кофеварок, до пылесосов и утюгов).

В М.Видео-Эльдорадо продажи колонок с голосовым ассистентом по итогам 2021 года выросли примерно вчетверо относительно 2020 года. В тройку самых продаваемых моделей вошли устройства от Яндекса: «Станция Мини (с часами)», «Станция Лайт» и «Станция». Наиболее популярные цвета — чёрный, фиолетовый и мята. На данный момент покупателям двух сетей доступно более 20 моделей колонок. Покупатели могут выбирать девайс исходя из своего бюджета, потребностей и сценариев использования, а также предпочтений в голосовых ассистентах.

С Алисой продаются девайсы как от Яндекса («Станция», «Станция Мини», «Станция Макс», «Станция Лайт»), так и брендов-партнёров, например, Link Portable и Link Music от JBL. С голосовым помощником Марусей представлены «Капсула» и «Капсула мини» от VK, а также «партнёрская» Xiaomi Mi Smart Speaker.

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ТОП-3 «умные колонки» в России

ТОП-3 «умные колонки» в М.Видео-Эльдорадо

1

Яндекс.Станция Лайт

Яндекс.Станция Мини

2

Яндекс.Станция Мини

Яндекс.Станция Лайт

3

Яндекс.Станция

Яндекс.Станция

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Компании и сервисы: Xiaomi
Автор: Elvira
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