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Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса

Продажи в аптеках России выросли на 50% вместо характерных для этого времени 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса, проведенного среди крупных фармритейлеров. Резкий рост продаж наблюдался с 16 по 20 марта. 

«Продажи противовирусных препаратов увеличились в 3,2 раза, средств гигиены — в 4,6 раза по сравнению с показателями позапрошлой недели, — рассказал «Коммерсанту» гендиректор аптек «Ригла» Александр Филиппов. — Кроме того, вырос объем реализации товаров и других категорий, в частности хлоргексидина биглюконата, раствора перекиси водорода и парацетамола».

В сети аптек «36,6» сообщили, что повышенным спросом у покупателей пользовались противопростудные лекарства, витамины и иммуномодуляторы.

«Люди прекрасно понимают, что скоро лекарства подорожают, и закупаются впрок, — сообщил владелец сети "Аптечные традиции" Дмитрий Руцкой. — На третьей неделе марта наши продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом февраля на 50%. Для этого промежутка времени характерен рост лишь на 10%».

По прогнозам Руцкого, в следующие месяцы цены на иностранные лекарства вырастут на 30%. Именно столько составило падение рубля.

Рост цен со стороны поставщиков — около 5%. Они пытаются избежать денежных потерь, потому что им уже приходится заказывать препараты в валюте по новому курсу. Однако дистрибьютор ЦВ «Протек» сообщил, что цены начали поднимать и производители. По словам гендиректора компании Дмитрия Погребинского, скачок курса влияет на стоимость всех препаратов — и русских, и зарубежных. Ведь 90% отечественных лекарств выпускается из импортных субстанций. 

«В последние дни потребность сетей в противовирусных препаратах и средствах лечения ОРВИ выросла примерно на 20%, но это связано с сезонным спросом», — отмечает Погребинский.

Гендиректор маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, Сергей Шуляк сообщает, что «глобального роста» цен на лекарства не будет. По его мнению, желая сохранить место на рынке, производители будут удерживать цены «за счет внутренних резервов».

Ряд участников фармацевтического рынка и вовсе ждет столь же резкого падения продаж. В сети аптек «36,6» полагают, что после 23 марта снижение количества покупок составит 20%.

Автор: Анна
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