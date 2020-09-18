Продажи мониторов: итоги 9 месяцев, тренды и прогнозы

Эксперты сети магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» изучили покупательский спрос на мониторы для офиса и дома.

По итогам неполных девяти месяцев продажи товарной категории в компании продемонстрировали рост на 39,5% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и на 30% в штучном выражении.

Пики продаж мониторов за указанный период пришлись на март, июнь и сентябрь. Продажи в эти месяцы увеличились на 50%, 40% и на 39%, соответственно. В июле было продано на 27% больше мониторов чем в прошлом году. Данный показатель значительно превзошёл продажи на всем российском рынке в этом месяце и закрепил долю компании на уровне в 25% от всех продаж мониторов на территории страны (расчет на объеме розничного рынка по данным мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).

В ТОП-5 брендов «Ситилинк» по объему продаж за период вошли AOC, DELL, Philips, Samsung и ACER. Всего в портфеле компании «Ситилинк» присутствует 17 брендов-производителей при ассортименте более, чем 700 наименований. В нашей сети было продано более 60% от объемов продаж игровых мониторов BenQ Zowie и Iiyama на территории России (расчет аналитиков компании с использованием мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).