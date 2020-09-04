Продажи на Авито и Юле предложили обложить налогом

Продажу б/у вещей на интернет-платформах собираются обложить налогом. С такой инициативой выступило Министерство финансов, сообщает газета «Ведомости».

Речь в данном случае идет о таких популярных сайтах, как «Юла» и «Авито». Ведомство посчитало правильным обязать продавца, разместившего объявление, уплачивать налог в размере 13 % от продажи того или иного товара.

«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов. Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут», — пояснили в Минфине.

По результатам исследования Data Insight и Avito, только за прошлый год через такие платформы были проведены сделки в общей сумме на 568 миллиардов рублей. При этом в большинстве случаев (60 %) россияне продавали не новые вещи. Таким образом, если государство ужесточит контроль за уплатой налогов с продаж вещей на таких платформах, в бюджет страны будет дополнительно поступать еще 80 миллиардов рублей в год.

Эксперты считают, что такая попытка собирать налоги с доходов с продажи приведет к бегству с онлайн-платформ. По мнению вице-президента Ассоциации компаний интернет-торговли Лии Левинбук, люди просто перестанут их посещать, а продавец и покупатель могут легко договориться напрямую.

Позже Министерство финансов сообщило о том, что не предлагает вводить «никаких новых налогов на доходы физических лиц», получаемых с продаж подержанных вещей через электронные площадки и социальные сети. Таким комментарием ведомство отреагировало на официальные запросы СМИ и профильных ассоциаций.