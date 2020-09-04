+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Продажи на Авито и Юле предложили обложить налогом

Продажу б/у вещей на интернет-платформах собираются обложить налогом. С такой инициативой выступило Министерство финансов, сообщает газета «Ведомости».

Речь в данном случае идет о таких популярных сайтах, как «Юла» и «Авито». Ведомство посчитало правильным обязать продавца, разместившего объявление, уплачивать налог в размере 13 % от продажи того или иного товара.

«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов. Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут», — пояснили в Минфине.

По результатам исследования Data Insight и Avito, только за прошлый год через такие платформы были проведены сделки в общей сумме на 568 миллиардов рублей. При этом в большинстве случаев (60 %) россияне продавали не новые вещи. Таким образом, если государство ужесточит контроль за уплатой налогов с продаж вещей на таких платформах, в бюджет страны будет дополнительно поступать еще 80 миллиардов рублей в год.

Эксперты считают, что такая попытка собирать налоги с доходов с продажи приведет к бегству с онлайн-платформ. По мнению вице-президента Ассоциации компаний интернет-торговли Лии Левинбук, люди просто перестанут их посещать, а продавец и покупатель могут легко договориться напрямую.

Позже Министерство финансов сообщило о том, что не предлагает вводить «никаких новых налогов на доходы физических лиц», получаемых с продаж подержанных вещей через электронные площадки и социальные сети. Таким комментарием ведомство отреагировало на официальные запросы СМИ и профильных ассоциаций.

«Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет, такой вопрос не обсуждается», — говорится в сообщении ведомста.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 августа / Комментарии
Поставщики хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

Поставщики хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания, участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса. Поставщики недовольны, что онлайн-площадки меняют договоры и тарифы в одностороннем порядке — это мешает планировать бизнес-процессы.

далее →

18 августа / Комментарии
«Единая Россия» предложила аптекам делать приоритет на российские аналоги лекарств

«Единая Россия» предложила аптекам делать приоритет на российские аналоги лекарств

«Единая Россия» разработала законопроект, который обяжет аптеки предлагать покупателям недорогие российские препараты вместо зарубежных аналогов. Таким образом будет ограничено влияние на рынок крупных аптечных сетей, сообщается на сайте партии.

далее →

7 августа / Комментарии
АКИТ предупредила о риске двукратного роста стоимости доставки товаров

АКИТ предупредила о риске двукратного роста стоимости доставки товаров

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредила о риске двукратного роста стоимости доставки товаров в случае принятия без изменений проекта «Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению». Документом предлагается запретить перевозить бытовую химию в одном транспорте с продуктами.

далее →

24 июля / Комментарии
«Яндекс» выкупил обратно долю «Яндекс.Маркета» у «Сбербанка»

«Яндекс» выкупил обратно долю «Яндекс.Маркета» у «Сбербанка»

По условиям сделки доля была выкуплена за 42 млрд рублей. В результате «Сбербанк» получит около 20 млрд. руб. прибыли до вычета налога. Этот этап стал последним и завершил партнерские отношения по всем совместным предприятиям сторон.

далее →

19 мая / Комментарии
Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств

Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств

Доставку безрецептурных медицинских препаратов можно будет заказать по телефону или онлайн. Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств утвердило Правительство.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!