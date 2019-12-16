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Продажи новогодних товаров сократились почти в полтора раза

В начале предновогоднего сезона 2019 г. продажи праздничных товаров упали по сравнению с прошлым годом. Об сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» с 15 ноября по 6 декабря в 2018 г. и 2019 г..

Так, продажи искусственных елок упали на 12%, гирлянд — на 25%, еще сильнее упал спрос на мишуру и елочные игрушки: на 47% и 48% соответственно. Единственным товаром, популярность которого выросла, стали елочные звезды — их купили на 15% больше, чем в прошлом году.

Сокращение покупок связано с отсутствием снега в Центральной России, пояснили в «Платформе ОФД». Люди не чувствуют приближение Нового года, и праздничного настроения у них нет, поэтому и новогодние товары приобретаются неохотно.

В то же время средний чек на праздничные украшения вырос. Это связано не только с ценовыми изменениями: потребители, как правило, выбирают оригинальные товары. Средний чек на гирлянды вырос на 17% (до 385 руб.), мишура обходится дороже на 20% (около 90 руб.), елочные звезды — на 43% (125 руб.), а елочные шары «подорожали» на 28% (160 руб.). Средний чек на другие елочные игрушки, наоброт, снизился на 11% — до 185 руб. Искусственные елки также незначительно «подешевели» на 3%, до 2,5 тыс. руб.

Автор: Анна
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