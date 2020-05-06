Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В своем исследование специалисты компании использовали данные кассовых чеков в первой половине апреля и аналогичном периоде в феврале.

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня

В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей. Объем продаж упал на 76%, подсчитали аналитики.

В конце марта Владимир Путин объявил о введении ограничительных мер, связанных с пандемией. По всей стране закрылись многочисленные фирмы из сферы услуг, в том числе и 85% магазинов одежды, 78% цветочных ларьков и рынков, 75% магазинов электроники.