Продажи парфюмерии и косметики падают второй год подряд

Рынок косметики и парфюмерии в России падает второй год подряд. Значительно снизив затраты на декоративную косметику, потребители стали больше интересоваться средствами по уходу за лицом. Такие товары россияне всё чаще покупают в магазинах-дискаунтерах, сообщает РБК со ссылкой на исследование GfK.

За год с июля 2018 года по июнь 2019-го продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% — в денежном. Оборот у сетевых парфюмерных магазинов и дрогери упал на 7%. Стараясь удерживать покупателей за счет промоакций, они теряют продажи в деньгах. При этом на частоту покупок такие акции не влияют: за год сетевые магазины продали всего на 1% меньше товаров в натуральном выражении.

Дискаунтеры, которые используют меньше промоакций, напротив, нарастили продажи на 17% в рублях и 11% в штуках. Всего через магазины-дискаунтеры продается более 14% всей парфюмерии и косметики. Ожидаемо быстрее всего растут продажи парфюмерии и косметики через интернет, на который переключилась часть покупателей сетевых парфюмерных магазинов. В этом сегменте за прошедший год был зафиксирован рост на 23% и в денежном, и в натуральном выражении.

Самая крупная категория, на которую россияне тратят около четверти своих расходов на косметику и парфюмерию — средства по уходу за волосами. Продажи этой категории стагнировали. Вторая по продажам в денежном выражении категория — парфюмерия, на долю которой приходится 15% покупок всех средств персонального ухода, упала. За последний год россияне, по данным GfK, купили на 12% меньше упаковок духов и другой парфюмерии. В денежном выражении продажи снизились на 13%. Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т. п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей — на 16 и 15% соответственно. Однако особым спросом стали пользоваться маски для лица: их продажи увеличились за последний год в денежном выражении на 33%.

Крупнейшим розничным продавцом косметики, по данным GfK, за год, с июля 2018-го по июнь 2019-го, был «Магнит Косметик» — самый быстрорастущий формат в структуре всей группы «Магнит». Сеть, которая работает именно как дискаунтер, по итогам 2018 года вышла на первое место, обогнав «Л'Этуаль», признанного лидера рынка в предыдущие 15 лет. В топ-пять крупнейших продавцов всех средств персонального ухода входят также «Пятерочка», гипермаркеты «Лента» и «Магнит» в формате «у дома».