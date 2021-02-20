Продажи российских аптечных сетей побили пятилетний рекорд

Оборот российских аптечных сетей вырос на 14% в денежном выражении, до 1,5 трлн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование AlphaRM совместно с отраслевым изданием «Фармацевтический вестник». Наибольшие продажи пришлись на лекарства — 1,1 трлн руб., далее следуют биологически активные добавки — 86 млрд руб., и прочий нелекарственный ассортимент — 262 млрд руб.

Компании проводят подобные исследования пять лет, и в 2020 году аптеки показали самый высокий результат. Похожие данные приводит RNC Pharma — продажи в лекарственной сфере выросли на 14%, и это рекорд за последние несколько лет. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объясняет это ростом цен на товары в аптеках: они подорожали на 8,6%, что тоже один из самых высоких показателей за последнее время.

Согласно AlphaRM, самые высокие продажи пришлись на март (+33% год к году) и октябрь (+30%). Представители рынка согласны с этими данными. Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин также отметил пик продаж в начале года, когда произошло падение курса рубля и потребители стремились сделать запасы принимаемых на постоянной основе лекарств, пока те не подорожали.

Кузин опасается, что в 2021 году снижение стоимости жизненно важных препаратов, связанное с принятием Федеральной антимонопольной службой и Минздравом новой методики ценообразования, окажет негативное влияние на аптечные сети — лекарства подешевеют, но затраты на персонал и аренду не изменятся. Беспалов считает, что сетям придется повышать стоимость остальных лекарств, поэтому динамика продаж будет нулевой или отрицательной.