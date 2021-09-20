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Продажи сезонных летних товаров превысили прогнозы на 3 млрд рублей

В Москве и Санкт-Петербурге с июня по август 2021 года продажи «летних» товаров (мороженого, пива, кваса, воды, холодного чая и безалкогольных газированных напитков) превысили прогнозируемый объем продаж на 3 млрд рублей, говорится в исследовании NielsenIQ. Таким образом был установлен новый рекорд.

На Москву и Петербург приходится почти 20% товарооборота «летних» категорий в крупнейших розничных сетях России. В течение летних месяцев динамика продаж колебалась в диапазоне от 10 до 70% в зависимости от сегмента. Результаты в абсолютных значениях превысили как 2020, так и «допандемийный» 2019 год.

Рост продаж был вызван теплой погодой, и такая ситуация наблюдается из года в год, отметила директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия Марина Волкова: «Целая серия температурных рекордов 2021 года помогла производителям и ритейлерам перевыполнить планы. Можно предположить, что введение QR-кодов в Москве, которое частично ограничило трафик посетителей кафе и ресторанов, а также проведение матчей Чемпионата Европы по футболу в 2021 в Санкт-Петербурге сыграли в пользу FMCG-ритейла, однако фактор жаркой погоды наверняка оказал наиболее значимое влияние».

Спрос на сезонные товары активно начал расти с июня и достиг пика уже к началу июля. В августе продажи закономерно пошли на спад, но в результате объемы потребления оказались выше на 8–10% в Москве и на 9–12% в Петербурге благодаря серии температурных рекордов в первых двух летних месяцах. Самым востребованным товаром в столице оказались безалкогольные газированные напитки, продажи которых перевыполнили норму почти на 10%. В Санкт-Петербурге жители интересовались больше квасом — его показатели превысили порог на 12%.

Спрос на пиво в Москве оказался на 8% выше ожидаемого и принес почти около 800 млн дополнительных продаж. Мороженое продали на 8,5% (порядка 300 млн рублей) больше, чем ожидалось. В Петербурге сформировалась похожая ситуация: продажи пива превысили прогнозы более чем на 9% (порядка 450 млн рублей), а мороженого — на 10,5% (порядка 250 млн рублей).

Автор: Анна
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