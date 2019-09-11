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Продажи школьной формы на Lamoda увеличились в 1,5 раза

Продажи товаров школьного сегмента в интернет-магазине Lamoda в августе 2019 года выросли почти на 50% в денежном выражении (NMV) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В преддверии Дня знаний доля школьного сегмента в продажах детских товаров на маркетплейсе составила 21,5%. Несмотря на то, что на Lamoda не представлены канцелярские товары, интерес к школьному ассортименту в каталоге значительно вырос.

В частности, наибольший прирост продаж продемонстрировала категория «школьные рюкзаки» (их покупали на 246% чаще, чем год назад), платья (рост продаж составил 93%), рубашки (+44%).

В помощь родителям школьников Lamoda в августе запустила тематическую кампанию "Мам, я в школу!«с «интерактивной шпаргалкой», благодаря которой покупатели онлайн-магазина могут выбрать нужные товары для подготовки к началу учебного года. Интерфейс виджета позволяет быстро и удобно ориентироваться в школьном гардеробе, ничего не забыть и составить свою персональную подборку покупок.

Сервис вызвал повышенный интерес у посетителей детского раздела. Среднее время пребывания в интерактивном приложении со шпаргалкой составило почти 3 минуты.

Автор: Анна
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