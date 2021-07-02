Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей

Компания М.Видео-Эльдорадо предварительно оценила российский рынок смартфонов во втором квартале и за первые шесть месяцев 2021 года. В первом полугодии 2021 года российский рынок смартфонов может достигнуть порядка 300 млрд рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. Это максимальный интерес к смартфонам, который демонстрируют российские покупатели за последние 10 лет. Объем натуральных продаж может составить порядка 13-14 млн, на уровне прошлого года.

По итогам первого полугодия спрос на смартфоны в России достиг максимума с 2012 года, то есть, за последние 10 лет. За этот период интерес к смартфонам вырос в шесть раз в денежном выражении. В число пяти наиболее популярных брендов у россиян по итогам шести месяцев 2021 года вошли Samsung, Xiaomi, Apple, Honor и realme. В январе-июне 2012 года топ смартфонов в натуральном выражении возглавляли Samsung, Nokia, Apple, Sony, LG.

Как менялся спрос на смартфоны в России за последние 10 лет

Согласно аналитике Группы М.Видео-Эльдорадо, во втором квартале 2021 года на российском рынке продано порядка 6,5 млн смартфонов на общую сумму около 150 млрд рублей. Рост составил около 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в штуках — порядка 2%. В М.Видео-Эльдорадо рост составил почти 45%. Наиболее высокую позитивную динамику во втором квартале продемонстрировали смартфоны стоимостью от 50 000 рублей, покупатели обращают внимание на наличие NFС для бесконтактных платежей, возможности биометрической аутентификации, поддержки eSIM. Растёт также доля устройств с диагональю экрана от 6 до 7 дюймов, объёмом аккумулятора от 4000 мА*ч, оперативной памятью более 128 Гб и фронтальной камерой от 20 МП. Средний чек составил около 23 тыс. рублей.