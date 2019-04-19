Продажи товаров через Telegram в России выросли в 7 раз за год и превысили $1 млн

Глобальная партнерская сеть Admitad проанализировала данные об интернет-продажах различных категорий товаров при помощи рекламы по модели CPA в Telegram в России за год — с апреля 2018 года по апрель 2019. По данным компании, продажи через Telegram выросли почти в 7 раз в денежном выражении (+593% YoY), а совокупная выручка компаний-рекламодателей от покупок превысила $1 млн.

На первом месте по популярности у пользователей Telegram товары из Китая. Кроме них, в мессенджере активно продвигают электронику (цифровая, бытовая техника), одежду и обувь, финансовые продукты и спортивные товары. Первое место товаров из Китая объясняется относительно невысоким средним чеком за один заказ — $8,73 долларов. Средний чек для электроники или бытовой техники при покупке через Telegram — около 140 долларов, для одежды и обуви — 80 долларов, а для спортивных товаров — 79 долларов США.

«Пользователи Telegram — это активная и лояльная аудитория, они внимательно следят за контентом в каналах, на которые подписаны. Для веб-мастеров это новый канал с низким порогом входа — они могут начать работать с аудиторией без значительных временных и денежных трат на создание площадки. Основная бизнес-модель в Telegram — это скидки на товары широкой категории (электроника, косметика) или отдельный тип товаров (кроссовки, авиабилеты). Рекламодатели выбирают продвижение через Telegram из-за высокой платежеспособности и вовлеченности потенциальных покупателей,» — отмечает Алексей Синельников, менеджер специальных проектов в Admitad.

При подготовке исследования в Admitad использовали данные от нескольких сотен веб-мастеров и рекламодателей, которые используют Telegram как рекламный канал. По собственным данным компании, к платформе Admitad подключено 95% российских веб-мастеров, размещающих рекламу в мессенджерах по модели CPA.

Telegram постепенно становится привлекательным каналом для рекламного продвижения по всему миру. По данным Admitad, совокупный объем продаж через этот мессенджер при помощи рекламы по модели CPA за 2018 год превысил $11 миллионов долларов. Помимо России, лидерами по продажам товаров через Telegram стали США и Испания — в обеих странах рекламодатели за год продали товары через мессенджер на сумму около $1 миллиона долларов (в каждой стране по отдельности).