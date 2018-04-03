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Продажи «умной» техники, управляемой со смартфона, выросли в России в разы  

Компания «М.Видео» подвела итоги продаж «умной» (c поддержкой Wi-Fi) техники в России. За последний год рынок бытовой техники с выходом в интернет в России вырос в 1,7 раза до 29 млрд рублей.

По оценке «М.Видео» продажи умной техники в 2017 году выросли на 70% до 29 млрд рублей с 17 млрд годом ранее, рынок в натуральном выражении составил 1,2 млн штук, что на 50% больше, чем в 2016.

На российском рынке «умная» техника представлена в следующих категориях: стиральные машины, холодильники, посудомойки, сушильные машины, микроволновки, пылесосы, кофемашины, электрические зубные щётки, весы. Самые «оснащённые интернетом» — холодильники и стиральные машины. Остальные сегменты скорее можно назвать нишевыми. Доля «умных» устройств в общих продажах крупой бытовой техники в 2017 году составила 11,4%.

Интерес россиян к холодильникам, стиральным машинам и другим домашним устройствам, имеющим выход в интернет, обусловлен снижением стоимости техники, переходом поддержки выхода в интернет в средний ценовой сегмент и ростом проникновения реальных пользователей мобильных устройств.

«Интернет в бытовой технике из приятной маркетинговой „фишки“ постепенно становится функциональным и удобным дополнением к базовым возможностям устройств. Разумеется, это актуально не для всех категорий. Например, Wi-Fi в чайнике вещь не совсем очевидная, а спрос на стиральные машины и холодильники с приложениями растёт очень интенсивно. Этому способствует расширение ассортимента, снижение средней цены и улучшение функционала приложений. Можно ожидать, что в ближайшее время технология продолжит развитие», — говорит коммерческий директор «М.Видео» Олег Муравьев.

Основные категории на рынке умного крупного быта — холодильники и стиральные машины, за последний год продажи умной техники в этих двух категориях в натуральном выражении выросли в девять раз. Практически каждый десятый холодильник и каждая третья стиральная машина, проданные в России в 2017 году, имеют выход в интернет. Основные игроки: LG, Samsung, Liebher, Candy, Miele.

Автор: Анна
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