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Продажи X5 Retail Group обогнали Amazon и Nike по темпам роста

Продажи крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») за пять лет выросли больше, чем выручка Amazon и Nike. Темпы роста крупнейших мировых розничных продавцов оценила исследовательская компания Deloitte.

В новом мировом рейтинге от Deloitte присутствует сразу пять российских компаний. X5 Retail Group заняла 42-е место по объёму выручки с показателем $24,4 млрд. На 51-м месте расположился «Магнит» с выручкой $19,4 млрд. «Лента» ($6,6 млрд), «М.Видео» ($5,1 млрд) и «Дикси» ($4,7 млрд) заняли 159-е, 201-е и 215-е места соответственно.

При этом по темпам роста X5 Retail Group заняла 11-е место рейтинга, показав ускорение на 23,4%. Владелец супермаркетов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» оставил позади Amazon, с 2015 года подросший лишь на 18,1%, а также Nike с его приростом в 17,2%.

В рейтинге начала 2019 года самым быстрорастущим российским ретейлеромa аналитики назвали «Ленту», которая даже вошла в десятку самых динамично развивающихся компаний (+27,1%). Партнёр Deloitte в России Владимир Бирюков констатировал, что для крупного ретейла Россия остаётся одним из самых быстрорастущих рынков мира.

Автор: Анна
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