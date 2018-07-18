Продажи «Яндекс.Модуля» начнутся уже осенью

«Яндекс» работает над контроллером «Яндекс.Модуль» для управления системой «умного» дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Новое устройство «Яндекса» функционально будет напоминать домашнего помощника Google Home

Соответствующее название значится в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. В описании говорится, что «Яндекс.Модуль» — это мини-компьютер с модельным номером YNDX-0002.

В качестве изготовителя продукта указана компания NotAnotherOne Inc. Она зарегистрирована по адресу 100 Пайн-стрит Сюит 1250, Сан-Франциско, Калифорния 94111, США.

«Яндекс.Модуль» разрешён для ввоза в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.

Как уточняет «Коммерсантъ», «Яндекс.Модуль» может поступить в продажу на российском рынке уже предстоящей осенью. Устройство станет частью экосистемы «умного» дома, которую намерен сформировать «Яндекс». Сама компания информацию о новинке пока не раскрывает.