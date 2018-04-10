Продовольственная сеть «Мой магазин» на грани закрытия

Розничная продовольственная сеть «Мой магазин» может прекратить свое существование. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Продовольственная сеть «Мой магазин» с начала 2018 г. получила 39 исков на общую сумму 68,4 млн руб. Претензии связаны с неисполнением обязательств по договорам поставки.

Среди истцов — табачный дистрибьютор «Мегаполис», ГК «Кристалл-Лефортово», импортер вина «Лудинг», производитель колбас «Ремит», продовольственная компания «У Палыча».

По данным «СПАРК-Интерфакса», на которые ссылается издание, сеть «Мой магазин» управляется ООО «Гарант Трейд М», которое зависимо от ФПК «Гарант-Инвест».

«Коммерсантъ» пишет о том, что супермаркеты «Мой магазин» (по состоянию на февраль 2018 г. в Москве насчитывалось 15 супермаркетов) закрылись в ТРК «Москворечье» и на улице Свободы на северо-западе Москвы. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, «Гарант-Инвест» еще год назад решил отказаться от развития собственной розничной сети, так как большая часть ее супермаркетов арендует площади в торгцентрах ФПК и перестала генерировать заметные доходы.

Совокупная величина исков «Моего магазина» составляет около 2,5% годовой выручки; это не является критическим показателем, но сильное давление на бизнес оказывает высокий уровень долговой нагрузки, отмечают эксперты. Как подсчитал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, чистый долг компании приближается к 1 млрд руб., или шести размерам EBITDA. По его данным, выручка сети снижается несколько лет: в 2015 г. она составляла 3,34 млрд руб. без НДС, в 2017 г. — 2,8 млрд руб. без НДС.