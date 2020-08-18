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Продукция LEGO официально появилась на AliExpress

На AliExpress теперь официально представлена продукция компании LEGO, в том числе самые популярные серии — LEGO City, LEGO DUPLO, LEGO Friends, LEGO Super MarioTM, LEGO Harry PotterTM, LEGO Hidden SideTM и другие. Товары можно заказать через сайт или мобильное приложение AliExpress, а получить — любым удобным способом, в том числе с курьером.

Игрушки — одна из самых быстрорастущих категорий на локальном маркетплейсе AliExpress: за год оборот от продаж таких товаров вырос в 2,5 раза. На покупки у российских продавцов игрушек клиенты тратят в среднем в два раза больше, чем на товары из-за границы — покупатели приходят на маркетплейс не только ради выгодной цены, но и чтобы найти максимально подходящий товар с быстрой доставкой, которую им могут предложить российские продавцы с AliExpress.

«Ассортимент LEGO в России уникален тем, что хотя и относится к товарной категории игрушек, но является хорошим примером товара для всех возрастов — среди взрослых тоже очень много поклонников этих конструкторов. Начало официальных продаж на AliExpress Россия позволит компании LEGO Россия расширить канал онлайн-продаж за счет доступа к более чем 25-миллионной аудитории пользователей AliExpress ежемесячно, а покупателям даст возможность в привычном и удобном месте заказывать любимый товар с быстрой доставкой», — говорит Никита Шмелёв, руководитель направления «Игрушки» на AliExpress Россия.

Товары для родителей, детей и взрослых, в том числе игрушки и товары для хобби, — относительно новая, но быстрорастущая категория для AliExpress Россия. Сейчас на неё приходится около 50% оборота от всех новых категорий локального маркетплейса, развиваемых с прошлого года.

Помимо товаров для материнства и детства, к ним относятся также аксессуары, товары для красоты и здоровья, одежда и обувь. В 2019 году к AliExpress присоединились такие известные в России бренды детских товаров, как Сhicco, Cybex, Happy Baby и другие.

Автор: Анна
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