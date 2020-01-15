Продуктовая сеть Spar откроет магазин в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево в ближайшее время откроется магазин Spar. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Развивать объект, вероятно, будет российский франчайзи сети Spar Middle Volga. Компания уже набирала сотрудников для работы в магазине в Шереметьево, следует из профиля на портале Headhunter.

Spar не первая продуктовая сеть, которая решила развиваться в аэропорту в последнее время. Осенью прошлого года первый магазин в Шереметьево также открыл «Вкусвилл».

Консультанты рынка недвижимости называют экспансию продуктовых ритейлеров в аэропорты новым трендом. По оценкам Knight Frank, в Шереметьево на их долю уже приходится 5,2% торговых площадей, в Домодедово — 1,5%. В дальнейшем тенденция будет развиваться.

Замдиректора отдела исследований CBRE Александр Шибаев считает, что ритейл в аэропорту может занять промежуточную нишу между традиционными магазинами duty free и ресторанами. Среди преимуществ аэропортов — высокая проходимость, круглосуточный пассажиропоток и сравнительно высокая покупательная способность пассажиров авиатранспорта.

Сеть магазинов Spar основана в 1932 г. в Нидерландах. Сегодня насчитывает свыше 13 тыс. торговых точек в 48 странах. В России компания работает через нескольких партнеров по франшизе.