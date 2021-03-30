Продукты, готовая еда и кофе: на Яндекс.Маркете появится Лавка

Яндекс.Маркет начал продавать свежие продукты из Лавки с доставкой за 15 минут. Кнопка заказа продуктов из Лавки появится в приложении Маркета и будет доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде — именно там работает быстрая доставка из Лавки.

Для покупателей Маркета — это возможность закрыть все свои потребности в покупках — от продуктов до телевизора, используя привычный сервис, а для Лавки — выход на новую аудиторию, которая привыкла покупать товары онлайн, но еще не знакома с новой услугой экспресс-доставки продуктов. Сейчас аудитории сервисов практически не пересекаются, а на сегодняшний день у Маркета более 6 миллионов активных покупателей.

Сейчас на Маркете раздел товаров с продуктами питания насчитывает 45 тысяч товарных позиций. Сотрудничество с Лавкой дает возможность добавить 2,5 тысячи наименований свежих продуктов и уникальных товаров под собственным брендом «Из Лавки», а также готовую еду и горячие напитки. Подписчики Яндекс.Плюс получают баллы за покупку товаров со специальной отметкой, а до 24 мая дополнительно 10% стоимости любого заказа, сделанного в Лавке через Яндекс.Маркет, вернутся баллами Плюса.

«Маркет строит платформу для покупок, где можно заказать все — от электроники до сливочного масла. Мы фокусируем на удобстве для покупателей и быстрой доставке. Появление Лавки в Маркете дает нам ассортимент свежих и уникальных продуктов с супербыстрой доставкой», — заявила Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса Яндекса (Яндекс.Лавка, доставка Яндекс.Еды из ритейла, продукты и товары повседневного спроса на Яндекс.Маркете) достиг 24 миллиардов рублей. «Это делает Яндекс одним из крупнейших, если не крупнейшим игроком на рынке e-grocery в России», — отметил Даниил Шулейко, директор бизнес-группы e-com и ridetech Яндекса. За год grocery-бизнес Яндекса вырос на 366%. По оценке Инфолайн, за тот же период в целом рынок розничных онлайн-продаж продовольственных товаров увеличился на 214%.