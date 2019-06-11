Продукты из «Глобус» доставит iGooods

Сеть гипермаркетов «Глобус» и сервис доставки продуктов iGooods заключили соглашение о сотрудничестве. В начале июня для заказа стали доступны продукты из гипермаркета «Глобус», находящегося по адресу г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 48.

Клиентам будет доступно 30 000 товарных позиций из ассортимента «Глобус». Покупатели смогут выбрать продукты в электронном каталоге через сайт и приложение iGooods. Стоимость товаров будет идентична цене в магазине, в том числе и на акционные предложения. В зависимости от удаленности гипермаркета, доставка обойдется в 299-349 рублей. На первую доставку действует скидка.

«Глобус» — крупный европейский ритейлер с многолетней историей и высокими стандартами качества, которые он поддерживает и в России. Ежедневно в нашей стране гипермаркеты «Глобус» посещают порядка 235 тыс. покупателей. Для iGooods начало сотрудничества с «Глобус» важно для усиления позиций в московском регионе — все гипермаркеты сети расположены в Центральном Федеральном округе«, — сказал управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

В ближайшем будущем планируется начать доставку продуктов еще из двух гипермаркетов сети, расположенных в Московском регионе. Стороны также не исключают расширения сотрудничества на другие регионы присутствия «Глобус».