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Продукты METRO и «Лента» поехали за пределы МКАД

Сервис сверхсрочной доставки продуктов и товаров повседневного спроса golamago расширил зону охвата. Теперь из гипермаркетов METRO и «Лента» через мобильное приложение можно осуществлять заказы в Балашиху, Долгопрудный, Мытищи, Реутов и Химки.

Ранее запущенный в Москве, в настоящее время golamago активно работает над подключением к своим услугам районов, всё дальше выходящих за пределы МКАД.

Проект golamago стартовал в марте 2018 года в Москве. Сервис предлагает одну из самых быстрых услуг по доставке среди существующих на рынке — от 90 минут. golamago осуществляет заказ к точно назначенному времени и не ограничивает клиентов по сумме чека. В ближайшие планы компании входит дальнейшее расширение географии доставки и увеличение количества магазинов-партнеров.

Автор: Анна
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