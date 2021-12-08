Продукты на дом: количество онлайн-заказов. Аналитика

В прошлом году онлайн-заказы продуктов на дом существенно выросли во время первого локдауна. Хотя заказ доставки являлся больше необходимой мерой для соблюдения безопасности, нежели желанием уйти от привычных очных визитов в магазины. Но затянувшаяся пандемия сделала доставку продуктов на дом привычным делом для россиян и в 2021 году сегмент вырос еще ощутимее. По данным партнерской сети Admitad Affiliate, число заказов выросло на 60% в сравнении прошлым годом, а сумма продаж на 58%.

Как этот тренд ощущается в разных городах? Согласно исследованию компаний «Ситимобил»,«Самокат» и Research Me, 80% москвичей в 2021 году готовы полностью перейти на онлайн-покупки. У жителей северной столицы количество желающих несколько ниже, но также существенное — 65%. Это подтверждается и данными Admitad Affiliate: число заказов продуктов питания на дом лидирует у двух столиц. Также активны покупатели из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Краснодара.

Вместе с ростом рынка развивается и модель быстрой доставки, когда магазины и сервисы готовы привезти набор товаров в течение 10-30 минут. И количество подобных экспресс-сервисов будет только увеличиваться.

При растущей конкуренции в сегменте ритейлеры и сервисы прибегают к помощи рекламы и CPA-маркетинга. В 2021 году больше всего покупателей в онлайн-магазины продуктов питания привели купонные и кэшбэк-сервисы. Вот как распределились доли по числу заказов среди наиболее популярных каналов продвижения:

Покупательская корзина также увеличивается, что связано и с общим повышением цен. Средний чек по стране, согласно данным Admitad Affiliate, в 2021 году составил 3678 рублей.

Ситуация на глобальном рынке показывает не менее позитивную динамику. За последний год онлайн-заказы продуктов в мире выросли на 74%, а число заказов на 66%. Средний чек вырос незначительно и в 2021 году составил 44,7$.