Продукты питания становятся ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка

Продукты питания становятся самой быстрорастущей категорией e-commerce: по итогам первого полугодия 2021-го их продажи превысили 150 млрд руб., это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

По прогнозам аналитиков, к концу года оборот онлайн-рынка продуктов достигнет 400 млрд руб., а к 2024 году — 1,1 трлн руб. Таким образом продукты питания станут драйвером роста рынка онлнай-торговли, их доля вырастет с 5,3% до 18,8%.

В Infoline отмечают, что рынок развился во время пандемии в 2020 году, а результатом стал рост доверия потребителей, у которых сформировалась привычка заказывать продукты в интернете. За 2020 год количество активных интернет-покупателей выросло более чем на 40%, превысив отметку в 60 млн человек.

На 10 агрегаторов приходится около 87% всех заказов — годом ранее показатель составлял 80%. Крупнейшим оператором в сегменте остается X5 Group, включающая онлайн-гипермаркет «Перекресток. Впрок» и сервисы экспресс-доставки. Онлайн-оборот группы за год вырос на 64,4%, до 23,6 млрд руб. Топ-5 сервисов выглядит следующим образом:

X5 Group — 23,6 млрд руб. (+64,4%), «Сбермаркет» — 21,7 млрд руб. (+233%), «ВкусВилл» — 21,2 млрд руб. (+437%), «Самокат» — 15,9 млрд руб. (+419%), «Яндекс.Лавка» — 11,7 млрд руб. (+244%).

У большинства компаний растет количество заказов и снижается средний чек, аналитики объясняют это увеличением частоты покупок и развитием эскпресс-доставки. По мнению гендиректора Infoline Ивана Федякова, появления новых крупных игороков ждать не стоит, поскольку для этого нужно иметь высокие обороты и небольшую рентабельность.

Руководитель направления онлайн-торговли NielsenIQ Россия Александр Шуркаев считает, что «онлайн-ритейлерам в России будет очень непросто достичь двузначной доли рынка в ближайшие два года». Для сравнения, в Великобритании доля онлайн-рынка FMCG составляет 12%, во Франции — 10%, в Испании — 3%, в Германии — 1%. Подтолкнуть развитие сектора может выход в регионы, развитие ассортимента, в том числе в категории fresh, и запуск доставки алкоголя.