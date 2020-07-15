Data Insight построил прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет с учетом влияния кризиса на рост онлайн-продаж, включая положительные (для роста) и отрицательные факторы.

Средний рост интернет-торговли с 2019 по 2024 год (CAGR) составит 33,2%. За эти годы рынок продаж материальных товаров через интернет вырастет с 1,7 до 7,2 триллиона рублей.

Естественный рост интернет-торговли без учета влияния коронакризиса (но с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков) составил бы 26,6% (CAGR) за этот же период, то есть рынок интернет-торговли в 2024 году составил бы 5,6 триллиона рублей. Таким образом, факторы кризиса дополнительно приносят в онлайн-продажи 1,6 триллиона рублей за 5 лет.

Прогноз построен через рассмотрение вклада каждого отдельного фактора в рост интернет-торговли с одновременной проверкой взаимного влияния факторов друг на друга.

Факторы, влияющие на дополнительный рост онлайн-продаж в 2020-2024 годах:

Новые онлайн-покупатели: по нашим оценкам три месяца карантина привели в онлайн-покупки не менее 10 миллионов человек





Изоляция дома: потребители, вынужденные сократить свои походы в магазины делали в течение трех месяцев онлайне больше покупок чем обычно, тратя каждый раз больше денег.

Увеличение частоты покупок в месяцы следующие за изоляцией: даже после окончания изоляции потребители во многих случаях предпочтут онлайн-покупки вместо походов в многолюдные магазины и торговые центры, мы предполагаем, что этот фактор будет иметь значение в 20 и 21 году, после чего сойдет на нет.

Переход части людей на удаленную работу: по нашим оценкам в результате коронакризиса 2020 и пересмотра многими компаниями политики работы в офиса, 5-7 миллионов человек в России перейдут на удаленную работу (включая и новых нанятых сотрудников, которые сразу станут удаленными).

Рост онлайн-продаж FMCG: за счет ускоренного роста спроса и предложения (последнее важнее) в период изоляции и после него.

Падение покупательской способности и потребительской активности: негативный фактор снижения объема потребления. По нашим оценкам он оказывает влияние только на показное/премиальное потребление среднего класса. Обычное потребление растет за счет каннибализации оффлайн-продаж.

Методика подсчета

Прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет построен с учетом влияния пандемии коронавируса на рост онлайн-продаж — включая как положительные, так и отрицательные факторы.

Приведенные цифры включают продажи материальных товаров российскими интернет-магазинами российским покупателям.

В приведенных оценках и прогнозха не учтены продажи готовой еды, услуг (в том числе туристических), контента (в том числе игрового и видео), лотерей. Также мы не учитываем покупки в российских магазинах гражданами других стран и покупки россиян в иностранных интернет-магазинах, не имеющих российского представительства и российских складов.