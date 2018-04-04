+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Прогнозы АКИТ не оправдались. Рост рынка интернет-торговли замедлился вдвое

В 2017 г. оборот российского рынка интернет-торговли достиг 1,04 трлн руб., это на 13% больше, чем в 2016 г., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Прогноз АКИТ не оправдался: год назад она ожидала роста на 25% и оборота 1,15 трлн руб.

«Мы рассчитывали на больший результат, — признает президент АКИТ Алексей Федоров, — рост замедлился в два раза», цитируют «Ведомости» президента АКИТ Алексея Фёдорова.

Покупательская способность российского населения, несмотря на чуть выросшую зарплату, снизилась на 9% в 2017 г., объясняет замедление роста Федоров, его данные взяты из исследования Высшей школы экономики.

I квартал 2018 г. показывает более положительную динамику, продолжает Федоров, но не говорит, насколько она положительная. Прогноз АКИТ на 2018 г. в целом — 20%-ный рост рынка, оборот 1,25 млрд руб.

Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов достигло 380 млн, это на 63% больше, чем в прошлом году. На зарубежные онлайн-магазины, по данным АКИТ, пришлась 36% всех онлайн-покупок россиян — 374,3 млрд руб., в прошлом году было 33% и 304 млрд руб. Сегмент вырос на 24%. Таким образом, почти 60% роста рынка обеспечили зарубежные покупки.

АКИТ и в этом сегменте рассчитывала на более быстрый рост: по прогнозу, покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах должны были достичь 400 млрд руб., на 32,5% больше, чем в 2016 г.

90% зарубежных интернет-покупок, как и в прошлом году, пришлось на Китай, доля Европейского союза — 3%, США — 2%. В денежном выражении китайские покупки составляют куда меньшую долю рынка — всего 53%, у Евросоюза — 22%, у США — 12%. По мнению АКИТ, это говорит о невысоком среднем чеке в Китае.

Стоимость покупок российских пользователей в зарубежных интернет магазинах зачастую не превышает порог беспошлинного ввоза — €22. На такие покупки приходится 61,4% транзакций, на заказы на сумму от €22 до €55 — 22,2%, на заказы от €50 до €150 — 11,6%.

Самая большая аудитория по-прежнему у Aliexpress: по оценкам АКИТ, более 20 млн человек. Средний чек в этом интернет-магазине — 980 руб., сообщил Федоров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 апреля / Комментарии
Insider запускает новый продукт после привлечения инвестиций в размере $11M от Sequoia Capital

Insider запускает новый продукт после привлечения инвестиций в размере $11M от Sequoia Capital

3 апреля Insider официально объявил о запуске новой платформы — Growth Management Platform (GMP), осуществленном при поддержке венчурного фонда Sequoia Capital, который выделил инвестиции в размере 11 миллионов долларов США на данный проект.

далее →

2 апреля / Комментарии
DPD на EcomWeek: тренды и планы

DPD на EcomWeek: тренды и планы

DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, приняла участие в двухдневном фестивале EcomWeek. Мероприятие объединило ведущих игроков рынка интернет-торговли, представителей малого и среднего бизнеса, а также компании, только запускающие свои e-commerce проекты.

далее →

28 марта / Комментарии
Секрет «брошенных корзин»: как отслеживать незавершенные покупки в Google Analytics

Секрет «брошенных корзин»: как отслеживать незавершенные покупки в Google Analytics

Проблема «брошенных корзин» известна каждому онлайн-ритейлеру. По статистике, около 77% покупателей покидают сайт интернет-магазина, так и не завершив покупку товаров, добавленных в корзину. Сегодня мы хотим рассказать о простом способе отслеживания показателя «брошенных корзин» в Google Analytics и дать несколько советов, как с помощью полученных результатов работать над оптимизацией конверсии.

далее →

27 марта / Комментарии
Итоги работы eSolutions за 2017 год

Итоги работы eSolutions за 2017 год

Следующий год компания eSolutions посвятит развитию и запуску новых сервисов, также сфокусируется на повышении операционного качества».

далее →

20 марта / Комментарии
В России 54% мобильных продаж совершаются в приложениях

В России 54% мобильных продаж совершаются в приложениях

Компания Criteo S.A. опубликовала отчет по глобальному исследованию рынка коммерции в 4 квартале 2017 года. Эксперты проанализировали привычки и предпочтения пользователей разных устройств во время шоппинга и сделали вывод: доверие покупателей к мобильным приложениям растет, а кросс-девайс покупки все чаще начинаются с мобильных устройств.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!