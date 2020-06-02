Программа для автоматизации интернет магазинов от Elbuz
Компания «ElbuzGroup» является ведущим разработчиком IT решений для интернет коммерции. Уже 14 лет компания предоставляет услуги по автоматизации и информационной поддержке интернет-магазинов. За это время клиентами стали более 9000 компаний и их количество постоянно растет.
Программный продукт уникален: он обеспечивает полную автоматизацию интернет-магазина начиная от наполнения контентом и заканчивая формированием актуального прайса с минимальными ценами поставщиков.
Программа для автоматической обработки прайс-листов — одна из самых любимых и востребованных, так как она всего за несколько минут обрабатывает такой объем информации, на который у менеджера ушли бы дни. Инновационное ПО поможет всегда быть на шаг впереди конкурентов, поддерживать каталог в актуальном состоянии независимо от колебаний курсов валют, акций и распродаж, и первыми предлагать новинки.
Продукт работает со всеми популярными CMS и может выгружать прайсы в любом формате и из любого источника, а его стоимость окупается уже в первый месяц.
Для кого подойдет программа?
Обработка прайсов поставщиков необходима всем, кто работает в интернет коммерции:
- Руководителям интернет-магазинов — чтобы расширить ассортимент, автоматизировать торговую площадку, сократить расходы на зарплату штатных сотрудников или вознаграждение для фрилансеров. А также исключить любые ошибки, связанные с человеческим факторов.
- Контент-менеджерам, которые занимаются наполнением каталога и ведением карточек, чтобы в разы упростить и автоматизировать загрузку фото, технических описаний и характеристик продукции, ее стоимости и наличия.
- Менеджерам по продажам — чтобы получить и проанализировать цены на сайтах конкурентов, поставщиков и сформировать наиболее выгодные предложения.
Какие проблемы решает программа?
Сравнение прайсов поставщиков при помощи ПО от Elbuz позволяет всего за пару кликов решить большинство проблем интернет-бизнесмена или контент менеджера:
- Поддержание актуальных цен. Автоматизация прайса помогает сформировать собственные цены в соответствии с закупочной стоимостью, и обновляет их в случае повышения, связанного с колебанием курса валют или прочими внешними факторами.
- Завышенные цены и отсутствие продаж. ПО рекомендует наценку, основываясь на стоимости аналогичного товара у конкурентов, в том числе и акционного.
- Несоответствие рекомендованным ценам. Нарушение РРЦ может стать причиной блокировки отгрузки продукции. Автоматизация процесса обновления стоимости позволит избежать подобных санкций.
- Актуальность наличия. Если товар закончился у поставщика, отметка о его наличии автоматически удаляется и у вас. Вам больше не придется оправдываться перед клиентом.
- Добавление новых продуктов. Больше зарабатывает тот, кто первым предлагает новинки. Автоматизировав процесс пополнения каталога, можно сделать появление новых товаров у поставщика и на вашем ресурсе синхронным.
- Продажи одновременно на нескольких площадках. Помимо собственного интернет-магазина вы можете продавать свою продкцию еще и на крупных маркетплейсах, в разы увеличив свою прибыль. Централизованно загружайте товары одновременно на все площадки, с существенной экономией времени и денег.
- Лучшая цена закупки. ПО позволяет сводить все прайсы в единую форму, чтобы вы могли выбрать минимальную стоимость и зарабатывать больше.
- Моментальное добавление контента. Вручную добавлять фото товаров и их описания очень долго и неэффективно. Автоматизировав этот процесс, можно наполнить каталог за пару часов, а не за несколько недель.
Для каких CMS подойдет программа?
Работа с прайсами при помощи нашего ПО возможна на любых CMS, включая OpenCart, Битрикс, ЯндексМаркет, Розетку и Prom.ua, 1С, CS-Cart, ShopScript.
Программа распознает и обрабатывает документы с прайсами всех популярных форматов — XLS/XML/CSV/SQL, а также специфических форматов пром и яндекс маркета и позволяет выгружать и сопоставлять их друг с другом. Выгрузка возможна с любого источника, начиная от электронной почты и облачных сервисов Google, Yandex, Mail.ru и заканчивая FTP и прямыми ссылками.
Интеграция со всеми существующими админками, постоянная техническая поддержка, актуальная документация и подробные пошаговые инструкции сделают работу с нашим ПО комфортной и эффективной.
Пример работы функции для автоматической обработки прайс-листов на платформе OpenCart
Клиент переходил с платформы Prom.ua на CMS OpenCart. Изначально думали переносить информацию вручную, но сразу стало понятно, что этот процесс займет слишком много времени и обойдется неоправданно дорого.
К тому же, возникла проблема с определением актуальных цен и наличия, тем более, что многие поставщики на своих сайтах предоставляли отдельно картинки и документы с закупочной ценой.
Специалисты «ElbuzGroup» предложили попробовать систему E-Trade Jumper, которая совершает парсинг любых сайтов интернет-магазинов (источники информации настраиваются вручную) и обрабатывает прайсы в автоматическом режиме.
Благодаря програмному обеспечению клиенту удалось:
- Скопировать свой товарный каталог с маркетплейса пром.юа на собственный сайт на базе OpenCart всего за 1 час;
- Обеспечить ежедневное обновление и поддержку работы одновременно двух своих ресурсов (на проме и нового);
- Автоматизировать обработку прайсов поставщиков, выбирая минимальные цены (с учетом наличия товара на складе);
- Подключить парсинг сайтов конкурентов, чтобы мониторить их цены и ассортимент, формируя товарные тренды;
- Полностью автоматизировать добавление на оба сайта фото и описаний новых продуктов.
Все это обошлось всего в 51$. Клиент доволен, продолжает расширять свой ассортимент и постепенно подключает новых поставщиков. Придя к выводу, что обработка прайс-листов ОpenСart может быть полностью автоматизирована, а вместе с ней и обновление ассортимента, он сократил одного контент-менеджера, заменив его нашей программой.
«В нашем ассортименте 20.000 наименований товаров, с программой E-Trade PriceList Importer у нас на сайте теперь всегда реальное отображение наличие и цены. Что стало очень удобно. Программа окупается примерно за 3 месяца и окупается именно дополнительными товарами которые имеют дешевую цену. Если раньше у нас заказ делали на один холодильник, то теперь с дополнительными мелкими товарами вместе с холодильником дозаказывают, например чайник или какой-нибудь фильтр для воды. PLI очень удобна в ежедневном использовании с обработкой большого количества товара, также удобная „функция“ отслеживание новых товаров, можно автоматически добавлять или в ручном режиме, товары автоматически распределяются в нужную категорию. Единственный минус для простых пользователей большой функционал программы в котором разобраться очень не просто, например сейчас после года пользования мы изучили программу процентов на 70 не более. Еще остаются вопросы над которыми надо поломать голову. Хотелось бы более подробной документации, думаю это единственный фактор который тормозит выбор новых клиентов. Если сравнивать с другими программами конкурентов у них более скромный функционал, что не позволяет полноценно обновлять сайт. Например у конкурирующих программ нет возможности объединения файлов прайса и остатков. Наш коллектив очень доволен работой программы E-Trade PriceList Importer очень надеемся на дальнейшее развитие и расширение функционала программы. Выхода новых обновлений ждем с нетерпением. Спасибо разработчикам за их нелегкий труд», — Егор, Интернет-магазин shopbyt.ru.