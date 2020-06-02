Программа для автоматизации интернет магазинов от Elbuz

Компания «ElbuzGroup» является ведущим разработчиком IT решений для интернет коммерции. Уже 14 лет компания предоставляет услуги по автоматизации и информационной поддержке интернет-магазинов. За это время клиентами стали более 9000 компаний и их количество постоянно растет.

Программный продукт уникален: он обеспечивает полную автоматизацию интернет-магазина начиная от наполнения контентом и заканчивая формированием актуального прайса с минимальными ценами поставщиков.

Программа для автоматической обработки прайс-листов — одна из самых любимых и востребованных, так как она всего за несколько минут обрабатывает такой объем информации, на который у менеджера ушли бы дни. Инновационное ПО поможет всегда быть на шаг впереди конкурентов, поддерживать каталог в актуальном состоянии независимо от колебаний курсов валют, акций и распродаж, и первыми предлагать новинки.

Продукт работает со всеми популярными CMS и может выгружать прайсы в любом формате и из любого источника, а его стоимость окупается уже в первый месяц.

Для кого подойдет программа?

Обработка прайсов поставщиков необходима всем, кто работает в интернет коммерции:

Руководителям интернет-магазинов — чтобы расширить ассортимент, автоматизировать торговую площадку, сократить расходы на зарплату штатных сотрудников или вознаграждение для фрилансеров. А также исключить любые ошибки, связанные с человеческим факторов.

Контент-менеджерам, которые занимаются наполнением каталога и ведением карточек, чтобы в разы упростить и автоматизировать загрузку фото, технических описаний и характеристик продукции, ее стоимости и наличия.

Менеджерам по продажам — чтобы получить и проанализировать цены на сайтах конкурентов, поставщиков и сформировать наиболее выгодные предложения.

Какие проблемы решает программа?

Сравнение прайсов поставщиков при помощи ПО от Elbuz позволяет всего за пару кликов решить большинство проблем интернет-бизнесмена или контент менеджера:

Поддержание актуальных цен. Автоматизация прайса помогает сформировать собственные цены в соответствии с закупочной стоимостью, и обновляет их в случае повышения, связанного с колебанием курса валют или прочими внешними факторами.

Завышенные цены и отсутствие продаж. ПО рекомендует наценку, основываясь на стоимости аналогичного товара у конкурентов, в том числе и акционного.

Несоответствие рекомендованным ценам. Нарушение РРЦ может стать причиной блокировки отгрузки продукции. Автоматизация процесса обновления стоимости позволит избежать подобных санкций.

Актуальность наличия. Если товар закончился у поставщика, отметка о его наличии автоматически удаляется и у вас. Вам больше не придется оправдываться перед клиентом.

Добавление новых продуктов. Больше зарабатывает тот, кто первым предлагает новинки. Автоматизировав процесс пополнения каталога, можно сделать появление новых товаров у поставщика и на вашем ресурсе синхронным.

Продажи одновременно на нескольких площадках. Помимо собственного интернет-магазина вы можете продавать свою продкцию еще и на крупных маркетплейсах, в разы увеличив свою прибыль. Централизованно загружайте товары одновременно на все площадки, с существенной экономией времени и денег.

Лучшая цена закупки. ПО позволяет сводить все прайсы в единую форму, чтобы вы могли выбрать минимальную стоимость и зарабатывать больше.

Моментальное добавление контента. Вручную добавлять фото товаров и их описания очень долго и неэффективно. Автоматизировав этот процесс, можно наполнить каталог за пару часов, а не за несколько недель.

Для каких CMS подойдет программа?

Работа с прайсами при помощи нашего ПО возможна на любых CMS, включая OpenCart, Битрикс, ЯндексМаркет, Розетку и Prom.ua, 1С, CS-Cart, ShopScript.

Программа распознает и обрабатывает документы с прайсами всех популярных форматов — XLS/XML/CSV/SQL, а также специфических форматов пром и яндекс маркета и позволяет выгружать и сопоставлять их друг с другом. Выгрузка возможна с любого источника, начиная от электронной почты и облачных сервисов Google, Yandex, Mail.ru и заканчивая FTP и прямыми ссылками.

Интеграция со всеми существующими админками, постоянная техническая поддержка, актуальная документация и подробные пошаговые инструкции сделают работу с нашим ПО комфортной и эффективной.

Пример работы функции для автоматической обработки прайс-листов на платформе OpenCart

Клиент переходил с платформы Prom.ua на CMS OpenCart. Изначально думали переносить информацию вручную, но сразу стало понятно, что этот процесс займет слишком много времени и обойдется неоправданно дорого.

К тому же, возникла проблема с определением актуальных цен и наличия, тем более, что многие поставщики на своих сайтах предоставляли отдельно картинки и документы с закупочной ценой.

Специалисты «ElbuzGroup» предложили попробовать систему E-Trade Jumper, которая совершает парсинг любых сайтов интернет-магазинов (источники информации настраиваются вручную) и обрабатывает прайсы в автоматическом режиме.

Благодаря програмному обеспечению клиенту удалось:

Скопировать свой товарный каталог с маркетплейса пром.юа на собственный сайт на базе OpenCart всего за 1 час;

Обеспечить ежедневное обновление и поддержку работы одновременно двух своих ресурсов (на проме и нового);

Автоматизировать обработку прайсов поставщиков, выбирая минимальные цены (с учетом наличия товара на складе);

Подключить парсинг сайтов конкурентов, чтобы мониторить их цены и ассортимент, формируя товарные тренды;

Полностью автоматизировать добавление на оба сайта фото и описаний новых продуктов.

Все это обошлось всего в 51$. Клиент доволен, продолжает расширять свой ассортимент и постепенно подключает новых поставщиков. Придя к выводу, что обработка прайс-листов ОpenСart может быть полностью автоматизирована, а вместе с ней и обновление ассортимента, он сократил одного контент-менеджера, заменив его нашей программой.