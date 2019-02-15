Программа лояльности «М.Видео» достигла 24 млн участников

Розничная сеть «М.Видео» подвела итоги развития программы лояльности за 2018 год. База держателей карты «М.Бонус» за год увеличилась на 12% до 24 млн пользователей. Число покупателей, совершивших одну или несколько покупок с использованием бонусной карты, возросло на 15%, а средний чек превысил 10 тысяч рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

Число клиентов, которые совершали покупки в «М.Видео» более двух раз за год выросло примерно на 15% по сравнению с 2017 годом. Увеличение числа участников и рост повторных покупок связаны с упрощением входа в программу и правил, совершенствованием коммуникаций с пользователями, развитием партнёрских программ. После внедрения проекта Real Time Dealing (RTD, «Сделка здесь и сейчас») покупатели могут регистрироваться в программе лояльности, уже находясь в розничном магазине. С помощью планшета со специальным ПО персонал магазина может быстро идентифицировать клиента по номеру телефона, зарегистрировать нового пользователя либо проверить доступный остаток бонусов в личном кабинете клиента и в режиме реального времени сделать наиболее выгодное предложение с учетом всех действующих на товар акций и бонусных рублей покупателя. По статистике, мобильная консультация привлекает на 30% больше новых пользователей программы лояльности.

Программа лояльности «М.Бонус» помогает покупателям совершать более выгодные покупки за счёт возврата части средств на бонусную карту и имеет единые правила начисления вознаграждения. За каждый заказ в розничном магазине или на сайте mvideo.ru на бонусный счёт клиента зачисляется около 3% от оплаченной суммы после применения всех скидок. Накопленные бонусы покупатели могут использовать для оплаты следующих покупок. Один бонусный рубль приравнивается к одному рублю. Наиболее популярными товарами, которые оплачивали в 2018 году картой «М.Бонус» полностью или частично, оказались: смартфоны, телевизоры, холодильники, стиральные машины, встраиваемая и компьютерная техника.

«В своей работе мы используем data-driven подход, и большая база клиентов программы лояльности позволяет эффективно анализировать поведение покупателей, улучшать опыт, персонализировать коммуникацию с ними и предлагать действительно релевантные товары. Выгодные условия, эксклюзивные предложения и возможность использовать бонусы при покупке в любом канале способствуют росту доли повторных покупок и доверие к бренду, что говорит об эффективности выбранной нами модели. В 2018 году около 80% активных владельцев бонусной карты совершили от одной до трёх покупок, а общая сумма, сэкономленная всеми пользователями, год к году выросла на 8%», — отмечает руководитель департамента программ лояльности и CRM «М.Видео» Наталья Кузнецова.

Списание бонусных рублей возможно в магазине, на сайте или при получении заказа с доставкой. Покупателю необязательно иметь с собой пластиковую карту, идентификация происходит по номеру мобильного телефона. Личный кабинет на mvideo.ru позволяет самостоятельно совершать покупки, оплачивая их бонусными рублями, отслеживать баланс и транзакции по карте, а также видеть всю историю онлайн и розничных заказов. Для применения карты и отслеживания баланса покупатели могут воспользоваться сервисом для хранения карт «Кошелёк», а также приложением Wallet на смартфонах Apple или Google Pay для мобильных устройств под управлением Android.