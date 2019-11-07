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Программа New Retail Forum. Почта России – максимальная готовность!

Уже 14-15 ноября в Технопарке «Сколково» встретятся руководители и владельцы федеральных розничных сетей, интернет-магазины, малый и средний бизнес, бренды, сервис-провайдеры, влиятельные представители государственных структур — 6000 участников, соберутся для того чтобы обменяться опытом и найти возможности для повышения прибыльности компаний в период снижения потребительской активности.

На протяжении нескольких месяцев Программный комитет занимался формированием 17 отраслевых конференций, в которых примут участие более 150 спикеров, лидеров российского и зарубежного рынка.

Среди спикеров «NEW RETAIL FORUM. Почта России»:

  • Николай Подгузов, Генеральный директор АО «Почта России»
  • Дмитрий Сергеев, Содиректор AliExpress Russia, заместитель генерального директора Mail.ru Group
  • Михаил Славинский, Генеральный директор Ситилинк
  • Андрей Костин, Президент-председатель правления, член наблюдательного совета ВТБ
  • Даг Стивенс, Основатель Retail Prophet, футуролог
  • Лариса Романовская, Управляющая по e-com направлению «ВкусВилл»
  • Михаил Волков, Заместитель генерального директора АО «Почта России» по операционному управлению и розничной торговле
  • Вахтанг Акиртава, Операционный директор Farfetch в России и СНГ
  • Алексей Скатин, Первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»
  • Исмаэль Жермен, руководитель интернет-магазина Auchan.ru
  • Руслан Давыдов, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ
  • Александр Тынкован, Президент группы «М.Видео-Эльдорадо»
  • Денис Левченко, Начальник управления инноваций X5 Retail Group
  • Дмитрий Руденко, Президент-председатель правления, член наблюдательного совета Почта Банка
  • Сергей Климаш, Старший вице-президент по ИТ Gloria Jeans
  • Денис Ильин, Заместитель генерального директор по международному бизнесу АО «Почта России»
  • Андрей Ревяшко, IT Директор Wildberries
  • Илья Микин, General Manager iHerb Russia
  • Илья Кретов, Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы
  • Анна Калеева Директор маркетплейса Ozon

New Retail Forum. Почта России — это не только 17 конференций, разделенных по основным операционным процессам и ведущим сегментам российского рынка, это еще и разнообразие форматов, где каждый сможет выбрать наиболее комфортный и эффективный вариант обмена опытом и общения с коллегами по рынку.

Основные форматы участия в New Retail Forum Почта России:

Профессиональные конференции

  • Цифровизация ритейла
  • Электронная коммерция, проектирование бизнес-процессов
  • IT & Retail
  • FinTech для ритейла
  • CRM & Loyalty
  • Логистика, фулфилмент, доставка
  • Кейс-конференция: e-com и интернет-маркетинг

Мастер-классы и круглые столы

  • Технологии омниканальности
  • HR и цифровая трансформация в ритейле
  • Мастер-класс Lamoda
  • Cross-border E-Commerce: импорт и экспорт
  • Законы рынка, формирование новой среды для ритейла

Отраслевые конференции

  • eGrocery & FoodTech
  • Fashion 2020
  • Клиентский день Почты России, направление электронной коммерции
  • Omni Pharma
  • DIY & Мебель: новые вызовы
  • Товары для взрослых: проникновение в онлайн

Выставка технологических решений для омниканального ритейла, в рамках которой вниманию посетителей будет представлена зона «Магазин 4.0 — ритейл будущего» с инновационными решениями для торгового зала, офиса и склада, а также более 100 сервис-провайдеров, предоставляющих логистические, платежные, маркетинговые, IT решения для ритейла и электронной коммерции.

Безусловно, форум это и качественный нетворкинг, благодаря которому каждый сможет приобрести новых клиентов, партнеров и укрепить существующие бизнес-связи. Для удобства коммуникации на площадке форума будет работать нетворкинговый сервис MeYou, который поможет сориентироваться в программе, задать вопрос организаторам и спикерам, назначить встречу с интересными для вас участниками.

Напоминаем, что для ритейлеров, интернет-магазинов и брендов участие в New Retail Forum. Почта России совершенно бесплатное. Но вместимость Технопарка «Сколково» ограничена — спешите зарегистрироваться!

Автор: Анна
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