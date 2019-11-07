Программа New Retail Forum. Почта России – максимальная готовность!
Уже 14-15 ноября в Технопарке «Сколково» встретятся руководители и владельцы федеральных розничных сетей, интернет-магазины, малый и средний бизнес, бренды, сервис-провайдеры, влиятельные представители государственных структур — 6000 участников, соберутся для того чтобы обменяться опытом и найти возможности для повышения прибыльности компаний в период снижения потребительской активности.
На протяжении нескольких месяцев Программный комитет занимался формированием 17 отраслевых конференций, в которых примут участие более 150 спикеров, лидеров российского и зарубежного рынка.
Среди спикеров «NEW RETAIL FORUM. Почта России»:
- Николай Подгузов, Генеральный директор АО «Почта России»
- Дмитрий Сергеев, Содиректор AliExpress Russia, заместитель генерального директора Mail.ru Group
- Михаил Славинский, Генеральный директор Ситилинк
- Андрей Костин, Президент-председатель правления, член наблюдательного совета ВТБ
- Даг Стивенс, Основатель Retail Prophet, футуролог
- Лариса Романовская, Управляющая по e-com направлению «ВкусВилл»
- Михаил Волков, Заместитель генерального директора АО «Почта России» по операционному управлению и розничной торговле
- Вахтанг Акиртава, Операционный директор Farfetch в России и СНГ
- Алексей Скатин, Первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»
- Исмаэль Жермен, руководитель интернет-магазина Auchan.ru
- Руслан Давыдов, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ
- Александр Тынкован, Президент группы «М.Видео-Эльдорадо»
- Денис Левченко, Начальник управления инноваций X5 Retail Group
- Дмитрий Руденко, Президент-председатель правления, член наблюдательного совета Почта Банка
- Сергей Климаш, Старший вице-президент по ИТ Gloria Jeans
- Денис Ильин, Заместитель генерального директор по международному бизнесу АО «Почта России»
- Андрей Ревяшко, IT Директор Wildberries
- Илья Микин, General Manager iHerb Russia
- Илья Кретов, Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы
- Анна Калеева Директор маркетплейса Ozon
New Retail Forum. Почта России — это не только 17 конференций, разделенных по основным операционным процессам и ведущим сегментам российского рынка, это еще и разнообразие форматов, где каждый сможет выбрать наиболее комфортный и эффективный вариант обмена опытом и общения с коллегами по рынку.
Основные форматы участия в New Retail Forum Почта России:
Профессиональные конференции
- Цифровизация ритейла
- Электронная коммерция, проектирование бизнес-процессов
- IT & Retail
- FinTech для ритейла
- CRM & Loyalty
- Логистика, фулфилмент, доставка
- Кейс-конференция: e-com и интернет-маркетинг
Мастер-классы и круглые столы
- Технологии омниканальности
- HR и цифровая трансформация в ритейле
- Мастер-класс Lamoda
- Cross-border E-Commerce: импорт и экспорт
- Законы рынка, формирование новой среды для ритейла
Отраслевые конференции
- eGrocery & FoodTech
- Fashion 2020
- Клиентский день Почты России, направление электронной коммерции
- Omni Pharma
- DIY & Мебель: новые вызовы
- Товары для взрослых: проникновение в онлайн
Выставка технологических решений для омниканального ритейла, в рамках которой вниманию посетителей будет представлена зона «Магазин 4.0 — ритейл будущего» с инновационными решениями для торгового зала, офиса и склада, а также более 100 сервис-провайдеров, предоставляющих логистические, платежные, маркетинговые, IT решения для ритейла и электронной коммерции.
Безусловно, форум это и качественный нетворкинг, благодаря которому каждый сможет приобрести новых клиентов, партнеров и укрепить существующие бизнес-связи. Для удобства коммуникации на площадке форума будет работать нетворкинговый сервис MeYou, который поможет сориентироваться в программе, задать вопрос организаторам и спикерам, назначить встречу с интересными для вас участниками.
Напоминаем, что для ритейлеров, интернет-магазинов и брендов участие в New Retail Forum. Почта России совершенно бесплатное. Но вместимость Технопарка «Сколково» ограничена — спешите зарегистрироваться!