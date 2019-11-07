Программа New Retail Forum. Почта России – максимальная готовность!

Уже 14-15 ноября в Технопарке «Сколково» встретятся руководители и владельцы федеральных розничных сетей, интернет-магазины, малый и средний бизнес, бренды, сервис-провайдеры, влиятельные представители государственных структур — 6000 участников, соберутся для того чтобы обменяться опытом и найти возможности для повышения прибыльности компаний в период снижения потребительской активности.

На протяжении нескольких месяцев Программный комитет занимался формированием 17 отраслевых конференций, в которых примут участие более 150 спикеров, лидеров российского и зарубежного рынка.

Среди спикеров «NEW RETAIL FORUM. Почта России»:

Николай Подгузов, Генеральный директор АО «Почта России»

Дмитрий Сергеев, Содиректор AliExpress Russia, заместитель генерального директора Mail.ru Group

Михаил Славинский, Генеральный директор Ситилинк

Андрей Костин, Президент-председатель правления, член наблюдательного совета ВТБ

Даг Стивенс, Основатель Retail Prophet, футуролог

Лариса Романовская, Управляющая по e-com направлению «ВкусВилл»

Михаил Волков, Заместитель генерального директора АО «Почта России» по операционному управлению и розничной торговле

Вахтанг Акиртава, Операционный директор Farfetch в России и СНГ

Алексей Скатин, Первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»

Исмаэль Жермен, руководитель интернет-магазина Auchan.ru

Руслан Давыдов, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ

Александр Тынкован, Президент группы «М.Видео-Эльдорадо»

Денис Левченко, Начальник управления инноваций X5 Retail Group

Дмитрий Руденко, Президент-председатель правления, член наблюдательного совета Почта Банка

Сергей Климаш, Старший вице-президент по ИТ Gloria Jeans

Денис Ильин, Заместитель генерального директор по международному бизнесу АО «Почта России»

Андрей Ревяшко, IT Директор Wildberries

Илья Микин, General Manager iHerb Russia

Илья Кретов, Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы

Анна Калеева Директор маркетплейса Ozon

New Retail Forum. Почта России — это не только 17 конференций, разделенных по основным операционным процессам и ведущим сегментам российского рынка, это еще и разнообразие форматов, где каждый сможет выбрать наиболее комфортный и эффективный вариант обмена опытом и общения с коллегами по рынку.

Основные форматы участия в New Retail Forum Почта России:

Профессиональные конференции

Цифровизация ритейла

Электронная коммерция, проектирование бизнес-процессов

IT & Retail

FinTech для ритейла

CRM & Loyalty

Логистика, фулфилмент, доставка

Кейс-конференция: e-com и интернет-маркетинг

Мастер-классы и круглые столы

Технологии омниканальности

HR и цифровая трансформация в ритейле

Мастер-класс Lamoda

Cross-border E-Commerce: импорт и экспорт

Законы рынка, формирование новой среды для ритейла

Отраслевые конференции

eGrocery & FoodTech

Fashion 2020

Клиентский день Почты России, направление электронной коммерции

Omni Pharma

DIY & Мебель: новые вызовы

Товары для взрослых: проникновение в онлайн

Выставка технологических решений для омниканального ритейла, в рамках которой вниманию посетителей будет представлена зона «Магазин 4.0 — ритейл будущего» с инновационными решениями для торгового зала, офиса и склада, а также более 100 сервис-провайдеров, предоставляющих логистические, платежные, маркетинговые, IT решения для ритейла и электронной коммерции.

Безусловно, форум это и качественный нетворкинг, благодаря которому каждый сможет приобрести новых клиентов, партнеров и укрепить существующие бизнес-связи. Для удобства коммуникации на площадке форума будет работать нетворкинговый сервис MeYou, который поможет сориентироваться в программе, задать вопрос организаторам и спикерам, назначить встречу с интересными для вас участниками.

Напоминаем, что для ритейлеров, интернет-магазинов и брендов участие в New Retail Forum. Почта России совершенно бесплатное. Но вместимость Технопарка «Сколково» ограничена — спешите зарегистрироваться!