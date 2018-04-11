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Произошло обрушение перекрытия над супермаркетом «Магнит»

В Кургане обрушилось трехэтажное здание, в котором находится супермаркет «Магнит». Упали плиты — перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели обследуют завалы.

ЧП на улице Бурова-Петрова произошло 10 апреля. Сигнал на пульт спасателей поступил в 15 часов 05 минут. «В трехэтажном административном здании над магазином „Магнит“ частично обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами. Общая площадь обрушения составляет 200 кв. метров», — пояснила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Она рассказала, что из здания были эвакуированы 33 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.

На первом этаже располагается супермаркет, на втором — различные офисы, на третьем — медицинская клиника. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, разбирают завалы, выясняют причины случившегося. 

Автор: Анна
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