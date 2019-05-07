Производитель молока «Эконива» откроет сеть магазинов

Холдинг «Эконива», крупнейший российский производитель молока, планирует открыть магазины по продаже молочных продуктов в Московском регионе. Компания инвестирует в проект до 100 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя холдинга Штефана Дюрра.

Пока под вывеской «Эконива» планируется открытие около пяти точек с продукцией холдинга. Линейка под этим брендом насчитывает около 50 позиций, включая молоко, йогурт, творог, сметану, масло и пр. Проект нужен холдингу для получения прямой обратной связи от потребителей и опыта в новом бизнесе, отметил Дюрр.

Инвестиции «Эконивы» в развитие розницы на данном этапе не превысят 100 млн руб. Возможную площадь объектов и другие подробности Дюрр не уточнил, добавив, что сегодня у «Эконивы» работает магазин в Воронежской области площадью около 50 кв. м. В Московском регионе молочная продукция под брендом «Эконива» доступна в сетях Globus, Auchan, «Да!», «О'Кей», «Карусель» и др. Компания планирует расширить присутствие в ритейле к лету.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что собственная сеть обеспечит «Экониве» гарантированный канал сбыта, в котором холдинг сможет сам управлять ценообразованием. Однако специализированным молочным магазинам сложно конкурировать с крупными сетями по продаже свежих продуктов, поэтому может потребоваться расширение ассортимента. Расходы на управление собственными магазинами у производителей могут оказаться выше, чем затраты на присутствие в сторонних сетях, а сам розничный бизнес в условиях усиления конкуренции и удорожания аренды может оказаться убыточным.