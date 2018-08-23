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Производители и потребители заплатят за маркировку товаров 205,7 млрд рублей

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выполняющий функцию оператора системы маркировки товаров в России, оценил расходы на ее создание в 205,7 млрд рублей за 15 лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Структура USM Holdings Алишера Усманова владеет 50% ЦРПТ, по 25% оператора принадлежит госкорпорация «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

Близкий к ЦРПТ источник и два федеральных чиновника сообщили «Ведомостям», что из 205,7 млрд рублей 68 млрд составляют капитальные затраты и 137,7 млрд — операционные.

Выделение средств на проект со стороны государства не предусмотрено. Предполагается, что расходы инвестора окупятся за счет производителей и потребителей товаров.

Услуги ЦРПТ будут стоить 50 копеек без учета НДС за каждую единицу маркированного товара, при этом жизненно необходимые лекарства дешевле 20 рублей промаркируют бесплатно, уточняется в публикации. В будущем компания собирается зарабатывать на продаже аналитики.

В среднем первые семь лет проекта ежегодно ЦРПТ ожидает получать прибыль в 1,5 млрд рублей и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%. Это следует из проекта соглашения о создании системы маркировки, уточняют «Ведомости».

Оператор получит исключительные права на информационную систему маркировки лекарств и шуб, которую создавала ФНС.

При помощи системы маркировки власти планируют бороться с нелегальными товарами и «серым» рынком. Сейчас меховые изделия и лекарства маркирует ФНС, алкоголь маркируется при помощи системы ЕГАИС, ЦРПТ занимается табачной продукцией и обувью. До 2024 года под контроль ЦРПТ должны перейти все группы товаров.

Автор: Анна
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