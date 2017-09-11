Производители получили возможность давать советы пользователям Яндекс.Маркета

Яндекс.Маркет дал производителям возможность отслеживать отзывы об их товарах на площадке и отвечать на них от лица компании. Теперь производители могут давать пользователям Маркета советы по эксплуатации, помогать решать проблемы и отвечать на вопросы.

В личном кабинете производителя теперь отображаются все отзывы о товарах бренда. Их можно сортировать по дате или оценке, посмотреть отзывы по конкретному товару или только неотвеченные. Ответы брендов публикуются на площадке моментально, без проверки со стороны Яндекс.Маркета. Также производители могут указывать адрес и телефон официального сервиса, что обычные пользователи сделать не могут. Доступ к личному кабинету на сервисе получают производители, которые подтвердили свое право на торговую марку.

Среди первых брендов, кто воспользовался возможностью напрямую общаться с потребителями — Samsung, Philips, Hansa, Polaris, Powerman, Liebherr и другие. Пользователи видят их комментарии с пометкой «Официальный представитель компании».

Сейчас на Яндекс.Маркете более 3 миллионов оценок товаров и более 1,3 миллиона опубликованных отзывов на разные модели.