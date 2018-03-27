Прокуратура и МЧС проверит все ТРЦ страны

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» унёс жизни минимум 64 человек, среди погибших много детей. Появилась первая реакция властей. Telegram-канал Генпрокуратуры сообщает, что прокуратуры регионов и территориальные органы МЧС проверят работоспособность систем сигнализации и пожаротушения во всех ТРЦ страны.

Выжившие посетители ТРЦ и родственники погибших рассказывают, что в здании не сработали ни пожарная сигнализация, ни система тушения. Из-за этого многие посетители оказались фактически заблокированы. Большинство посетителей кинотеатра не смогли выбраться, потому что двери залов были закрыты.

Представители власти говорят, что в 2016 году ТРЦ избежал плановой проверки в связи с надзорными каникулами для малого бизнеса. Но пожарный надзор МЧС мог проверить «Зимнюю вишню» и во время надзорных каникул — если бы нашёл основания. А они, похоже, были.

«Провести проверку мы не можем. Но это не означает, что надзорные органы самоустранились от этой работы. Когда у нас есть информация или заявление физических и юридических лиц, то мы готовим соответствующие материалы и обращаемся в прокуратуру за разрешением на проверку. Если разрешение дают, мы выходим на этот объект», — объяснял логику работы проверяющих органов главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Неизвестно, поступали ли жалобы на «Зимнюю вишню», однако в региональных СМИ есть сообщения, что у ТРЦ в последнее время возникали технические проблемы. 29 сентября сообщалось о задымлении. Приезжали пожарные. 17 ноября ТРЦ был полностью обесточен и после этого не работал несколько дней. Что тогда произошло, ни администрация ТРЦ, ни представители городских служб или МЧС не сообщали.

Надзорные каникулы для малого бизнеса действуют с 1 января 2016 года. ТРЦ «Зимняя вишня» ввели в эксплуатацию в 2013-м. Следственный комитет уже заявил, что «серьёзные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы».